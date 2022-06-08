في دقائق.. طريقة عمل سلطة الافوكادو

قدّم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة الافوكادو..
سلطة الافوكادو..
المقادير :
أفوكادو 2
طماطم متوسطة الحجم 3
جرجير
عصير ليمون ملعقة كبيرة
لتحضير الصلصة:
عصير ليمون ملعقتان كبيرتان
عصير برتقال ملعقتان كبيرتان
زيت زيتون 4 ملاعق كبيرة
خلّ ملعقة كبيرة
خردل ( مسطردة ) ملعقة كبيرة
ملح بحسب الرغبة
فلفل أسود (إختياري) بحسب الرغبة
طريقة العمل..
1- قطّعي الأفوكادو إلى قطع صغيرة واسكبي عليها عصير الليمون كي لا يتغيّر لونها.
2- إغسلي الجرجير وصفّيه جيداً.
3- قطّعي الطماطم بعد غسلها إلى قطع صغيرة.
4- في وعاء، أخلطي الأفوكادو مع الجرجير والطماطم ثمّ ضعيها في طبق التقديم.
5- لتحضير الصلصة: في وعاء آخر، أخلطي عصير الليمون ، عصير البرتقال، زيت الزيتون، خلّ البلسميك، الخردل، الملح والفلفل الأسود.
6- أسكبي الصلصة فوق طبق التقديم ثمّ زيّني بقطع الليمون وقدمي السلطة.