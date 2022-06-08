في دقائق.. طريقة عمل سلطة الافوكادو

قدّم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة الافوكادو..

سلطة الافوكادو..

المقادير :

أفوكادو 2

طماطم متوسطة الحجم 3

جرجير

عصير ليمون ملعقة كبيرة

لتحضير الصلصة:

عصير ليمون ملعقتان كبيرتان

عصير برتقال ملعقتان كبيرتان

زيت زيتون 4 ملاعق كبيرة

خلّ ملعقة كبيرة

خردل ( مسطردة ) ملعقة كبيرة

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود (إختياري) بحسب الرغبة



طريقة العمل..

1- قطّعي الأفوكادو إلى قطع صغيرة واسكبي عليها عصير الليمون كي لا يتغيّر لونها.

2- إغسلي الجرجير وصفّيه جيداً.

3- قطّعي الطماطم بعد غسلها إلى قطع صغيرة.

4- في وعاء، أخلطي الأفوكادو مع الجرجير والطماطم ثمّ ضعيها في طبق التقديم.

5- لتحضير الصلصة: في وعاء آخر، أخلطي عصير الليمون ، عصير البرتقال، زيت الزيتون، خلّ البلسميك، الخردل، الملح والفلفل الأسود.

6- أسكبي الصلصة فوق طبق التقديم ثمّ زيّني بقطع الليمون وقدمي السلطة.