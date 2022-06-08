عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في دقائق.. طريقة عمل سلطة الافوكادو

سلطة
سلطة

قدّم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة عمل سلطة الافوكادو..

سلطة الافوكادو..

المقادير :

أفوكادو 2

طماطم متوسطة الحجم 3

جرجير

عصير ليمون ملعقة كبيرة

لتحضير الصلصة:

عصير ليمون ملعقتان كبيرتان

عصير برتقال ملعقتان كبيرتان

زيت زيتون 4 ملاعق كبيرة

خلّ ملعقة كبيرة

خردل ( مسطردة ) ملعقة كبيرة

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود (إختياري) بحسب الرغبة


 طريقة العمل..

1- قطّعي الأفوكادو إلى قطع صغيرة واسكبي عليها عصير الليمون كي لا يتغيّر لونها.

2- إغسلي الجرجير وصفّيه جيداً.

3- قطّعي الطماطم بعد غسلها إلى قطع صغيرة.

4- في وعاء، أخلطي الأفوكادو مع الجرجير والطماطم ثمّ ضعيها في طبق التقديم.

5- لتحضير الصلصة: في وعاء آخر، أخلطي عصير الليمون ، عصير البرتقال، زيت الزيتون، خلّ البلسميك، الخردل، الملح والفلفل الأسود.

6- أسكبي الصلصة فوق طبق التقديم ثمّ زيّني بقطع الليمون وقدمي السلطة.

طريقة عمل سلطة الافوكادو الافوكادو سلطة الزبادي طريقة عمل سلطة عصير ليمون عصير البرتقال الشيف اسامة السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

موضوعات متعلقة

طريقة عمل سلطة الرنجة فى دقائق

ترشيحاتنا

إحباط محاولة تهريب قطعتين أثريتين بمطار القاهرة

وزير الأوقاف يصطحب ضيوف مؤتمر دار الإفتاء لجولة بمسجد الحسين |صور

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

اليوم.. دار الإفتاء تواصل فعاليات مؤتمر سلام الدولي لمكافحة التطرف

تعرف على أكثر سيارة صينى مبيعا فى مصر

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون منعا للإزعاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

تخضع لرقابة الآباء.. منصة ديزنى تعلن تفاصيل إطلاقها بالشرق الأوسط.. صور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ