طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي فى دقائق



















قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي..









سلطة البطاطس بالزبادي..





المكونات:





حبتان من البطاطا.

بصلة حمراء.

قرن فلفل حار.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي اليوناني.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة من البقدونس او الشبت

رشة ملح و فلفل أسود.

ملعقتان من زبادي اليوناني او ساور كريم لايت





طريقة التحضير:





قطّعي كمية من البطاطس إلى مكعبات صغيرة، واسلقي إلى أن تنضج ثمّ أفرغيها في طبق كي تبرد جيداً. افرمي البصل فرماً ناعماً،وضعي معه الفلفل الأخضر بعد فرمه أيضاً والبقدونس، واخلطيهم جميعاً مع البطاطس. أضيفي المايونيز، والخل، والسور كريم، والقليل منالملح، والفلفل الأسود إلى الخليط. انثري مفروم البقدونس على سطح الطبق.