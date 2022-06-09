طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي فى دقائق

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي..
سلطة البطاطس بالزبادي..
المكونات:
حبتان من البطاطا.
بصلة حمراء.
قرن فلفل حار.
ملعقتان كبيرتان من الزبادي اليوناني.
ملعقة صغيرة من الخل.
رشة من البقدونس او الشبت
رشة ملح و فلفل أسود.
ملعقتان من زبادي اليوناني او ساور كريم لايت
طريقة التحضير:
قطّعي كمية من البطاطس إلى مكعبات صغيرة، واسلقي إلى أن تنضج ثمّ أفرغيها في طبق كي تبرد جيداً. افرمي البصل فرماً ناعماً،وضعي معه الفلفل الأخضر بعد فرمه أيضاً والبقدونس، واخلطيهم جميعاً مع البطاطس. أضيفي المايونيز، والخل، والسور كريم، والقليل منالملح، والفلفل الأسود إلى الخليط. انثري مفروم البقدونس على سطح الطبق.