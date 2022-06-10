أهمهم باريس هيلتون ومادونا.. نجوم العالم في حفل زفاف بريتني سبيرز

حرص عدد من المشاهير حول العالم، على التواجد في حفل زفاف بريتني سبيرز ، وكان أبرز هؤلاء النجوم باريس هيلتون والمغنية مادونا، وغيرهم.

بينما اضطرت الشرطة إلى افتحام حفل زفاف المغنية بريتني سبيرز على الممثل الصاعد سام أصغري، للقبض على زوجها الأول جيسون ألكساندر.

واحتفلت بريتني سبيرز مساء الخميس بزواجها من سام أصغري في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين، حتى قاطع زوجها السابق جيسون ألكساندر الأجواء.

وأوضحت الشرطة في تصريحات صحفية، أنه وردت إليهم شكوى بتعدي زوج بريتني سبيرز السابق على ممتلكات الغير، واقتحام حفل الزفاف، فتم وضعه قيد الاعتقال.

وتزوجت بريتني سبيرز من جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة فقط بحسب موقع فاريتي، في عام 2004 حينما كانت في سن صغيرة، وتم فسخ عقد الزواج فيما بعد.

جاء حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري بعد فترة قصيرة من تعرضها للإجهاض في مايو الماضي وخسارة طفلها الأول من خطيبها بعد انتهاء معركة الحضانة مع أسرتها التي استمرت أكثر من 13 عما.

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