هلا رشدي: مستحيل اتخلى عن الحجاب مهما كان الدور لأنه جزء من شخصيتي

خاص لصدي البلد

كشفت الفنانة هلا رشدي، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية الغضروف ومدي إمكانية تخليها عن الحجاب في بعض أعمالها المقبلة.



وقالت هلا رشدي في تصريح خاص لصدى البلد: "أنا في مرحلة ما بعد العملية؛ ومستقرة في السرير على أن ابدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي؛ ومن ثم العودة إلي العمل مرة أخرى".

أما عن الحجاب فقالت هلا رشدي: "مستحيل اتخلى عن الحجاب مهما حدث حتي لو عرض عليا دور هام وبدون حجاج سأرفض دون تردد أو تفكير؛ لأن الحجاب جزء لا يتجزء من هلا رشدي ولا يمكن أن اتخلى عنه بعد شهرتي".

هلا رشدي وتفاصيل مرضها:

وكانت الفنانة هلا رشدي قد كشفت من قبل عن التفاصيل المتعلقة بمرضها، ومكوثها في المستشفى خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورة لها قبل دخولها غرفة العمليات منذ أيام.



ونشرت هلا رشدي صورة لأصدقائها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: "شكراً لكل الحبايب اللي ربنا طبطب عليا بيهم الفتره اللي فاتت، من يوم العمليه اللي كان عامل زي الزفه في المستشفى وأنا بابتسامتي المُعتاده بقاوم الألم وأنا في قمة السعاده والرضا، وبعدها عطايا ربانيه وليالي ملاح مليئة بالحب والدعم النفسي والمعنوي والمورفين.. من كل قلبي بحبكم وزادت غلاوتكم في قلبي وعرفت قيمتي عندكم".

وأوضحت هلا رشدي طبيعة مرضها قائلة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي:" الحكايه باختصار هُمَّه كانوا ١٣ يوم من أصعب أيام حياتي من غير نوم وبـ أنين بيقطع في قلبي وجسمي ومفيش على لساني غير كلمة يا رب بكل اشكالها من قرآن وذكر بسبب آلام مزمنه متواصله زي النار القايده في ظهري و رجلي الشمال اللي فشلت كل المسكنات في تسكينها، ده انا ضربت تيمو يا أخي.. والأدهى والأمَر إني كنت بره مصر ومش عارفه أرجع لأسباب لها علاقه بالإجراءات.. وما صبَّرنيش فيهم إلَّا وَنَسي بالله والسكينه اللي ملأ بيها قلبي وهوه بيطمني بكلمتين واسى بيها روحي "فَصَبرٌ جميل"..ورجعت مصر واكتشفنا في الرنين المغناطيسي إن في غضروف انفجر ونزل على عصب رجلي الشمال".