مد حظر تصدير الفول والمكرونة والقمح والدقيق والزيوت والذرة 3 أشهر

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة‪ ‬بمد استمرار حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، يأتي في صالح المواطن وفى إطار حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين السلع الغذائية للمواطن المصرى طوال الوقت.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق وإنه طوال فترة جائحة كورونا لم نشهد نقص في أى سلعة نتيجة اتخاذ الدولة خطوات استباقية لتأمين السلع الغذائية.



وأشار عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى إنه رغم توافر السلع الغذائية إلا أن قرار مد فترة حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة، يؤكد بأن القيادة السياسية حريصة على تأمين احتياجات المواطنين أولا من المنتجات الغذائية، كما أن الإنتاج المحلى من سلعة المكرونة تكفى احتياجات المواطنين وتزيد حيث ننتج ما يقرب من مليون و500 ألف طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يقرب من مليون إلى مليون و100 ألف، كما يوجد كميات كبيرة من الأرز، مؤكدا أن الدولة نجحت في توفير جميع السلع الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.