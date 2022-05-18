التموين: تقدم كبير فى توطين الصناعة بمصر وارتفاع معدل توريد القمح المحلي

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين ، إن هناك تقدما كبيرا فى توطين الصناعة فى مصر متأصلة بجذور الجودة والدقة فى المنتجات المصرية.

وأوضح "المصيلحى" خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز ضمن جولته بافتتاح معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب فى أرض المعارض ، أن كثيرا من الشركات العالمية منها الأمريكية ، الاسبانية ، الإيطالية ، الدنماركية تولى اهتماما كبيرا بصناعات الحبوب.

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مؤخرا عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلي 1.995 مليون طن حتى الآن منذ بدء الموسم في أبريل الماضي .