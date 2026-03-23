الأشموني: إحكام الرقابة على المحال العامة وتقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر وتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال التي تدار بدون ترخيص، وذلك إعمالاً للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩م، وحفاظاً على حقوق الدولة وفرض الإنضباط بالشارع.

وأضاف محافظ الشرقية ، أنه شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة بنطاق الشوارع والميادين والوحدات المحلية والقرى التابعة لها، لإحكام الرقابة الميدانية ومراجعة تراخيص المحال العامة.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق عدد من المنشآت والأنشطة التجارية التي تدار بدون ترخيص رسمي كما تم إصدار إنذارات لبعض المحال للتوجه لتقنين اوضاعهم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها لضمان عدم عودة المخالفة.

وأكد محافظ الشرقية ، على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الغلق وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين، مع استمرار المتابعة لضمان عدم عودة المخالفات، مناشداً أصحاب المحال غير المرخصة بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المتاحة بقرار تخفيض رسوم الترخيص بنسبة ٥٠ %، مشيراً أن المحافظة تعمل كشريك للمواطن في تنظيم عمله تحت مظلة الدولة.