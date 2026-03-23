بعد تصريحات ترامب بشأن إيران.. نتنياهو: إسرائيل سنمنع التوصل إلى اتفاق سيئ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقًا على تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إيران تنحدر نحو الأسفل"، مشددًا في الوقت نفسه على أن إسرائيل "ستمنع التوصل إلى اتفاق سيئ".



وجاء موقف نتنياهو بعد وقت قصير من إعلان ترامب أنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية كانت تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده سابقًا لتصعيد إضافي في النزاع الذي دخل أسبوعه الرابع.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصداره أوامر بتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران، وذلك بعد محادثات وصفها بالجيدة والمثمرة بين الجانبين.

وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" ، أن "الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن تسوية كاملة وشاملة لأعمال العدائيات بينهما في الشرق الأوسط".

وأضاف أن هذه المحادثات، التي وصفها بـ"العميقة والتفصيلية والبناءة، ستستمر طوال الأسبوع الجاري"، مشيرا إلى أنه "بناء على نبرتها وأسلوبها، أصدر تعليماته لوزارة الحرب بتأجيل أي وجميع الضربات العسكرية ضد البنى التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، على أن يكون القرار رهنا بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".