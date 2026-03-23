مسؤول إيراني: مضيق هرمز لن يعود لوضعه قبل الحرب وأسواق الطاقة ستظل مضطربة

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مسؤول إيراني قوله، الاثنين، إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب وإن أسواق الطاقة ستظل مضطربة، مضيفا أنه لا توجد مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة.

وأشارت تسنيم إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية الحيوية تحت ضغط الأسواق المالية، محذرة من أن طهران ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقق الردع.

كما نقلت وكالة "مهر" عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن هناك مبادرات لخفض التوتر، مؤكدة أن الرد الإيراني يتمثل في أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الطرف المبادر، باعتبار أن إيران لم تبدأ الحرب.

وأضافت الوكالة نقلاً عن الوزارة أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لخططه العسكرية.