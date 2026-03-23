تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

أصدر الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب بجامعة طنطا اليوم توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي بتشكيل فريق طبي لمعاينة حالة الطالبة سلمى إسماعيل، 13سنة والمعروفة إعلاميًا بـ"طفلة البالونة”عقب ابتلاعها بالونة ودخولها في غيبوبة، بهدف تقييم حالتها وطمأنة أسرتها بشأن الإجراءات الطبية المتخذة لضمان تقديم أفضل رعاية عاجلة.

توجيهات جامعة طنطا



في المقابل أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أنه يباشر التواصل بشكل متواصل مع عميد كلية الطب، في إطار التنسيق الكامل بين مديرية الصحة ومستشفيات جامعة طنطا.

تفاصيل الواقعة

وتعيش الطالبة سلمى إسماعيل، من قرية كفر الشوربجي بالغربية، حالة صحية حرجة بعد ابتلاعها “بالونة” عن طريق الخطأ خلال احتفالات عيد الفطر.

وأدى الحادث إلى دخولها في غيبوبة تامة، مع توقف إحدى الرئتين عن العمل، حيث تتلقى حاليًا العلاج داخل مستشفى طنطا العام.

استغاثة للجهات المختصة

وكشفت أسرتها أن حالتها خطيرة للغاية، وتحتاج بشكل عاجل إلى تدخل متخصص في جراحة القلب والصدر، مع سرعة نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، خاصة أنها تمر بمرحلة حرجة بين الحياة والموت.