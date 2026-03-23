وزير الري يوجه بضرورة رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة مناسيب المصارف

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات المصلحة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي قامت بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع.

كما استعرض التقرير مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات، والتعامل مع أي حالات طارئة على امتداد أيام الإجازة، من خلال المرور الدوري على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل، وحالة المناسيب، وانتظام الورديات.

واستعرض التقرير نتائج مرور رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات (الخيري - الطابية الجديدة والقديمة - القلعة ١، ٢ - المكس ١، ٢)، للوقوف على الحالة الفنية والتشغيلية، والحفاظ على المناسيب التصميمية للمحطات.

كما استعرض التقرير نتائج مرور مديري عموم المحطات على محطتي المحسمة (١ - ٢) بالإسماعيلية، ومحطة (٨) الأسفل بكفر الشيخ، ومحطات صرف (بحر تيرة - حفير شهاب الدين - مصرف ٧ - البرلس) بالدقهلية، ومحطة البطس بالفيوم، ومحطتي الشباب والملاك بالبحيرة، ومحطة عرب العوامر بأسيوط، ومحطتي صرف النمسا بأسوان، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة الدورية، والاطمئنان على انتظام الورديات، وحالة الوحدات والمناسيب.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين مسؤولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.