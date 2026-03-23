قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة تصحيح في الأهلي.. رحيل أعضاء الإسكاوتنج ومدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. رابط فوري
حرب إيران تشعل حسابات القوى الكبرى.. روسيا بين مكاسب اقتصادية وخسائر جيوسياسية
يونايتد إيرلاينز تخفض رحلاتها لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران
البترول: فالاريس دي إس 12 تصل مصر لحفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط
متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب
أمين التعاون الخليجي والمفوضة الأوروبية للبحر المتوسط يناقشان الإعتداءات الإيرانية
بعد تصريحات ترامب بشأن إيران.. نتنياهو: إسرائيل سنمنع التوصل إلى اتفاق سيئ
وكيل اقتصادية الشيوخ: تصريحات ترامب تخفف التوتر مؤقتا وتربك أسواق الطاقة والذهب
نظافة وصيانة .. 30 صورة ترصد إستعدادات المدارس لعودة الدراسة غداً
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون 5 أيام أو أقل
تذاكر طيران مجانية وفيلا وسيارة .. تفاصيل عقد توروب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

يونايتد إيرلاينز تخفض رحلاتها لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران

أ ش أ

 أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية بدء تقليص عدد رحلاتها الجوية في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناتج عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران.
 

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة سكوت كيربي، في مذكرة داخلية للموظفين، أن الشركة قررت خفض  5% من طاقتها التشغيلية عبر تقليص الرحلات الأقل ربحية، موضحا أن "يونايتد إيرلاينز" تستعد لفترة ممتدة من ارتفاع أسعار الوقود، حيث وضعت في تقديراتها احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 175 دولارا، مع توقع بقائه فوق مستوى 100 دولار حتى نهاية عام 2027.

وأشار كيربي إلى أن أسعار وقود الطائرات تضاعفت أكثر من مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدا أنه في حال استمرار الأسعار عند هذه المستويات، فإن الشركة ستتكبد تكاليف إضافية تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا، وهو ما يفوق ضعف أرباحها في أفضل أعوامها، والتي لم تتجاوز 5 مليارات دولار.
 

وأوضحت الشركة أن خطة التخفيضات تشمل تقليص الرحلات خلال فترات خارج أوقات الذروة، مثل منتصف الأسبوع والرحلات الليلية، إلى جانب خفض بعض العمليات في مطار شيكاجو أوهير، وتعليق الرحلات إلى كل من تل أبيب ودبي، مع توقع استعادة جدول الرحلات الكامل بحلول فصل الخريف.
 

ورغم هذه الإجراءات، شدد كيربي على أن الطلب على السفر لا يزال قويا، مشيرا إلى أن الشركة سجلت أعلى مستويات للإيرادات المحجوزة في تاريخها خلال الأسابيع العشرة الماضية.
 

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عدم الاتجاه إلى اتخاذ إجراءات حادة مثل تسريح العاملين أو تأجيل طلبات شراء الطائرات، حيث تعتزم الشركة استلام نحو 120 طائرة جديدة خلال العام الجاري.
ويأتي هذا القرار في وقت لم تعلن فيه شركات الطيران الأمريكية الكبرى الأخرى عن تخفيضات مماثلة، إذ اكتفت بعض الشركات، مثل "دلتا إيرلاينز"، بالإشارة إلى إمكانية تقليص السعة مستقبلا، بينما لجأت شركات أخرى إلى رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.
 

وعلى الصعيد الدولي، سارعت شركات طيران عالمية، من بينها "كانتاس" و"الخطوط الجوية التايلاندية"، إلى رفع أسعارها، في حين ألغت "إير نيوزيلندا" أكثر من ألف رحلة لمواجهة تداعيات أزمة الوقود.

شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تقليص عدد رحلاتها الجوية الارتفاع الحاد في أسعار الوقود التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الحرب مع إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

زار محفل ماسوني ورحلته السعودية. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟

زار محفل ماسوني ورحّلته السعودية. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟

حكيمي

نصيحة والدته.. هل رفض حكيمي سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال؟

غواصة نووية

وصول غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية إلى بحر العرب.. ماذا سيحدث؟

بالصور

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الأشموني: إحكام الرقابة على المحال العامة وتقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

محل
محل
محل

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد