يونايتد إيرلاينز تخفض رحلاتها لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران

أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية بدء تقليص عدد رحلاتها الجوية في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناتج عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران.



وذكر الرئيس التنفيذي للشركة سكوت كيربي، في مذكرة داخلية للموظفين، أن الشركة قررت خفض 5% من طاقتها التشغيلية عبر تقليص الرحلات الأقل ربحية، موضحا أن "يونايتد إيرلاينز" تستعد لفترة ممتدة من ارتفاع أسعار الوقود، حيث وضعت في تقديراتها احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 175 دولارا، مع توقع بقائه فوق مستوى 100 دولار حتى نهاية عام 2027.

وأشار كيربي إلى أن أسعار وقود الطائرات تضاعفت أكثر من مرتين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدا أنه في حال استمرار الأسعار عند هذه المستويات، فإن الشركة ستتكبد تكاليف إضافية تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا، وهو ما يفوق ضعف أرباحها في أفضل أعوامها، والتي لم تتجاوز 5 مليارات دولار.



وأوضحت الشركة أن خطة التخفيضات تشمل تقليص الرحلات خلال فترات خارج أوقات الذروة، مثل منتصف الأسبوع والرحلات الليلية، إلى جانب خفض بعض العمليات في مطار شيكاجو أوهير، وتعليق الرحلات إلى كل من تل أبيب ودبي، مع توقع استعادة جدول الرحلات الكامل بحلول فصل الخريف.



ورغم هذه الإجراءات، شدد كيربي على أن الطلب على السفر لا يزال قويا، مشيرا إلى أن الشركة سجلت أعلى مستويات للإيرادات المحجوزة في تاريخها خلال الأسابيع العشرة الماضية.



وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عدم الاتجاه إلى اتخاذ إجراءات حادة مثل تسريح العاملين أو تأجيل طلبات شراء الطائرات، حيث تعتزم الشركة استلام نحو 120 طائرة جديدة خلال العام الجاري.

ويأتي هذا القرار في وقت لم تعلن فيه شركات الطيران الأمريكية الكبرى الأخرى عن تخفيضات مماثلة، إذ اكتفت بعض الشركات، مثل "دلتا إيرلاينز"، بالإشارة إلى إمكانية تقليص السعة مستقبلا، بينما لجأت شركات أخرى إلى رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.



وعلى الصعيد الدولي، سارعت شركات طيران عالمية، من بينها "كانتاس" و"الخطوط الجوية التايلاندية"، إلى رفع أسعارها، في حين ألغت "إير نيوزيلندا" أكثر من ألف رحلة لمواجهة تداعيات أزمة الوقود.