الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نظافة وصيانة .. 30 صورة ترصد إستعدادات المدارس لعودة الدراسة غداً

ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية ، إنتهاء جميع الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بجميع المدارس لاستقبال الطلاب مع عودة الدراسة غداً بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات .

 وشددت الإدارات التعليمية ، على أن جميع المدارس حريصة على تحقيق عودة دراسية آمنة ومنضبطة ، مؤكدة على الإنتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لـ عودة الدراسة داخل أروقة المدارس لتوفير بيئة تعليمية محفزة

وقالت الإدارات التعليمية : لقد شملت إستعدادات عودة الدراسة :

  • مراجعة جاهزية الفصول الدراسية.
  •  الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة البسيطة.
  • إعداد الجداول الدراسية مسبقًا لضمان انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول
  • إعلان المواعيد الدراسية على صفحات المدارس وداخل المدارس (مواعيد العمل بعد انتهاء شهر رمضان )

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الثلاثاء 24 مارس 2026 ، هو موعد عودة الدراسة في المدارس بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن تحديد غداً الثلاثاء ليكون موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر ، يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي قرر رسميا انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 اليوم الإثنين .

ومن المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .

امتحانات شهر مارس 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انطلاق امتحانات شهر مارس 2026 ، اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جنوب نهر الليطاني

جانب من الحلقة

نفين مكرم: تسمم البيانات أخطر من الاختراق.. ويهدد عدالة قرارات الذكاء الاصطناعي

جانب من الحلقة

أكرم القصاص: التصعيد كان خيارًا رغم فرص التفاوض.. والحرب تهدد استقرار المنطقة

بالصور

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الأشموني: إحكام الرقابة على المحال العامة وتقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

محل
محل
محل

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد