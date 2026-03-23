نظافة وصيانة .. 30 صورة ترصد إستعدادات المدارس لعودة الدراسة غداً

أعلنت الإدارات التعليمية ، إنتهاء جميع الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بجميع المدارس لاستقبال الطلاب مع عودة الدراسة غداً بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات .

وشددت الإدارات التعليمية ، على أن جميع المدارس حريصة على تحقيق عودة دراسية آمنة ومنضبطة ، مؤكدة على الإنتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لـ عودة الدراسة داخل أروقة المدارس لتوفير بيئة تعليمية محفزة

وقالت الإدارات التعليمية : لقد شملت إستعدادات عودة الدراسة :

مراجعة جاهزية الفصول الدراسية.

الانتهاء من أعمال النظافة والصيانة البسيطة.

إعداد الجداول الدراسية مسبقًا لضمان انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول

إعلان المواعيد الدراسية على صفحات المدارس وداخل المدارس (مواعيد العمل بعد انتهاء شهر رمضان )

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الثلاثاء 24 مارس 2026 ، هو موعد عودة الدراسة في المدارس بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تحديد غداً الثلاثاء ليكون موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر ، يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي قرر رسميا انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 اليوم الإثنين .

ومن المقرر بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك ، أن تشهد المدارس استكمال تدريس مناهج ومقررات الترم الثاني ، واستئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب ، حيث تعود العملية التعليمية للسير بشكل طبيعي ، مع تسجيل الغياب والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الحضور المقررة .

امتحانات شهر مارس 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انطلاق امتحانات شهر مارس 2026 ، اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة