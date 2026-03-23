مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين 23 مارس 2026، مجموعة من المباريات المهمة في عدد من البطولات، حيث تترقب الجماهير مواجهات قوية أبرزها في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، إلى جانب منافسات الدوري العراقي.

مباراة قوية في الدوري الإسباني الدرجة الثانية

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين فريقي كاستيلون وكولتورال ليونيسا، في لقاء يقام مساء اليوم ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني. ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفهما في جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على مراكز الصعود. وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواجهة في الدوري العراقي

وفي إطار منافسات الدوري العراقي لكرة القدم، يلتقي فريق أربيل مع نظيره ديالى، في مباراة يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث. وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتنقلها قناة الرياضية العراقية.

وتحظى هذه المباريات بمتابعة جماهيرية، في ظل أهمية النقاط وتأثيرها على مسيرة الفرق في البطولات المختلفة.