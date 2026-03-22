موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وتعد مباراة الديربي بين أندية العاصمة الإسبانية أحد أبرز المواجهات التاريخية، بجانب أهميتها في الموسم الحالي بسبب الصراع بين الفريقين على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب “الليجا”.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في مصر والشرق الأوسط.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي جمع 70 نقطة حتى الآن.

ونجح الفريق الملكي في تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تلقى 4 هزائم خلال مشواره هذا الموسم.

ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه بعد الخسارة في مباراة الدور الأول أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل خمسة، لتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة. وحقق الفريق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات هذا الموسم.