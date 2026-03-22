إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة معادية في اجواء طهران
جيش الاحتلال يعلن مواصلة تنفيذ عمليات برية جنوب لبنان
اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابنه بسبب المخدرات ببولاق الدكرور
إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين نتيجة القصف الإيراني على ديمونة وعراد إلى 175 شخصا
20 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
صلاة الضحى.. اغتنم فضلها وأدها الآن
تبطل صيام الست من شوال وتحرمك ثوابه .. الإفتاء تحذّر من 7 أفعال شائعة
غرف عمليات ونوبتجيات أمن وقطع الكهرباء..كيف يتم تأمين المدارس خلال إجازة العيد؟
ممثل إيران بالمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء الأعداء
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة بعد رصد صواريخ من إيران
«اللي بيحصل مهزلة».. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي
عقب هجومي ديمونا وعراد.. مستشفى "سوروكا" في إسرائيل يستقبل 170 مصابا
الإشراف العام
رئيس التحرير
ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تتجه الأنظار اليوم الأحد صوب ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

 ويعد هذا الديربي من أبرز المواجهات التي تشهدها الجولة، نظرًا للتنافس الشديد بين الفريقين على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب “الليجا”.

موقف ريال مدريد في جدول الدوري

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي جمع 70 نقطة حتى الآن. ونجح الفريق الملكي في تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تلقى 4 هزائم خلال مشواره هذا الموسم. ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه بعد الخسارة في مباراة الدور الأول أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل خمسة، لتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

أداء أتلتيكو مدريد في الدوري

يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة. وحقق الفريق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات هذا الموسم. وتظل مواجهة اليوم مهمة لأتلتيكو، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزه الكبير على ريال مدريد، ما يمنحه الثقة قبل خوض مباراة الإياب على ملعب الخصم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. ويمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث ينتظر عشاق “الليجا” مباراة مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين.

توقعات المواجهة

تشير التوقعات إلى مباراة حماسية، مع رغبة ريال مدريد في الثأر من الهزيمة الكبيرة في الدور الأول، بينما يسعى أتلتيكو للحفاظ على تفوقه وتحقيق نقاط جديدة لتعزيز موقعه ضمن الأربعة الأوائل، مما يزيد من قوة المنافسة على المراتب العليا في الدوري الإسباني

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

صورة أرشيفية

أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

الحبيب علي الجفري

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

شيخ الأزهر

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

الطفل الفقيد

قطار يدهــ.ـس طفــ.ـلًا في برديس بسوهاج

الرحلات النيلية

أسوان مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية اليوم الأحد 22-3-2026

بالصور

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

