ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تتجه الأنظار اليوم الأحد صوب ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويعد هذا الديربي من أبرز المواجهات التي تشهدها الجولة، نظرًا للتنافس الشديد بين الفريقين على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب “الليجا”.

موقف ريال مدريد في جدول الدوري

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي جمع 70 نقطة حتى الآن. ونجح الفريق الملكي في تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تلقى 4 هزائم خلال مشواره هذا الموسم. ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه بعد الخسارة في مباراة الدور الأول أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل خمسة، لتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

أداء أتلتيكو مدريد في الدوري

يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، خلف فياريال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة. وحقق الفريق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 5 مباريات هذا الموسم. وتظل مواجهة اليوم مهمة لأتلتيكو، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزه الكبير على ريال مدريد، ما يمنحه الثقة قبل خوض مباراة الإياب على ملعب الخصم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. ويمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث ينتظر عشاق “الليجا” مباراة مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين.

توقعات المواجهة

تشير التوقعات إلى مباراة حماسية، مع رغبة ريال مدريد في الثأر من الهزيمة الكبيرة في الدور الأول، بينما يسعى أتلتيكو للحفاظ على تفوقه وتحقيق نقاط جديدة لتعزيز موقعه ضمن الأربعة الأوائل، مما يزيد من قوة المنافسة على المراتب العليا في الدوري الإسباني