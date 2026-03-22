موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف ملعب "ويمبلي" مساء اليوم نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بين آرسنال مع مانشستر سيتي.

ويدخل الفريقان النهائي بطموحات كبيرة، حيث يسعى كل منهما لافتتاح سجل البطولات هذا الموسم، في لقاء يعكس حجم الجودة الفنية والنجوم داخل المستطيل الأخضر، ويعد اختبارًا حقيقيًا لقوة المنافسة في الكرة الإنجليزية.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

وتقام مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتحمل في طياتها صراعًا قويًا على أول ألقاب الموسم المحلي.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة تحت قيادة بيب جوارديولا، واضعًا نصب عينيه تعويض خيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تذبذب نتائجه المحلية، ما يجعل النهائي فرصة مثالية لاستعادة التوازن وإنقاذ موسمه، خاصة مع تزايد الجدل حول مستقبل مدربه.

في المقابل، يعيش آرسنال فترة مميزة بقيادة ميكيل أرتيتا، حيث يتصدر جدول الدوري الإنجليزي ويقدم مستويات مستقرة، ويأمل في تتويج هذا التفوق بلقب يعزز من ثقة الفريق ويؤكد تطوره في السنوات الأخيرة.

وكان طريق الفريقين إلى النهائي مليئًا بالتحديات، إذ تجاوز آرسنال عقبة تشيلسي بنتيجة إجمالية (4-2)، بينما تأهل مانشستر سيتي بعد فوز كبير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة (5-1)، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.