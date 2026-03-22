مانشستر سيتي يستعد لمواجهة آرسنال في نهائي كأس كاراباو

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لخوض مواجهة قوية ضد آرسنال، مساء الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) لموسم 2025/2026.

المباراة المرتقبة ستقام على ملعب ويمبلي، الذي يحتضن عادة أبرز النهائيات الإنجليزية، وسط طموح كبير للفريقين لتحقيق اللقب.

الطريق إلى النهائي

تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه المثير على نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة أظهرت قوة الفريق الهجومية وتناغم لاعبيه تحت قيادة جوارديولا.

في المقابل، نجح آرسنال في بلوغ النهائي بعد تخطي عقبة تشيلسي، بفوزه أربعة أهداف لهدفين، مؤكدًا قدرته على المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

طموحات مانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي إلى الفوز بلقب كأس كاراباو، وذلك لتعويض جماهيره عن الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث يرغب الفريق في تقديم مباراة قوية تُرضي عشاقه وتضيف بطولة جديدة إلى خزائنه.

من جانبه، سيحاول آرسنال استغلال قوته الهجومية وحماسه الكبير لتحقيق أول ألقاب الموسم، ومواصلة ظهوره القوي في البطولات المحلية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وستُذاع مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، مع تغطية شاملة وتحليل فني قبل وبعد المباراة.