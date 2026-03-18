موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد فوزًا مهمًا خارج أرضه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وجاء هذا الانتصار ليؤكد تفوق الفريق الإسباني، بعدما كان قد حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعبه، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين.

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية في الدوري الإسباني، حيث ينتظره ديربي مرتقب أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة القادمة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الديربي يوم الأحد الموافق 22 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.