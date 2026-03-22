أجندة مباريات اليوم الأحد.. قمة نارية بين آرسنال ومانشستر سيتي ومواجهات عربية وأوروبية قوية

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 22 مارس 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب ظهور الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

قمة إنجليزية منتظرة في كأس الرابطة

يستضيف ملعب المواجهة مباراة قوية تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساءً، في لقاء مرتقب يعكس الصراع المستمر بين الفريقين على البطولات المحلية، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري المصري

على الصعيد المحلي، تُقام ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يلتقي زد إف سي مع طلائع الجيش في الخامسة مساءً.

وفي الثامنة مساءً، يواجه الاتحاد السكندري نظيره فاركو، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع مودرن سبورت.

دوري أبطال أفريقيا.. مواجهات قوية

تتواصل منافسات دوري أبطال أفريقيا بمباراتين بارزتين، حيث يلتقي الهلال أم درمان مع نهضة بركان في السادسة مساءً.

وفي التوقيت ذاته، يواجه الملعب المالي فريق صن داونز.

الكونفيدرالية.. الزمالك في اختبار جديد

يخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام أوتوهو في السادسة مساءً ضمن كأس الكونفيدرالية.

كما يلتقي الوداد الرياضي مع أولمبيك آسفي، ويواجه اتحاد العاصمة نظيره اتحاد مانيما.

الدوري الإنجليزي.. مواجهات مثيرة

تشهد منافسات الدوري الإنجليزي عدة مباريات، أبرزها ديربي الشمال بين نيوكاسل يونايتد وسندرلاند.

كما يلتقي أستون فيلا مع وست هام يونايتد، ويواجه توتنهام هوتسبير فريق نوتنجهام فورست.

قمة مدريد تشعل الدوري الإسباني

تتجه الأنظار في إسبانيا إلى ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً.

كما يلعب برشلونة أمام رايو فاليكانو، إلى جانب مواجهات أخرى قوية.

الدوري الإيطالي.. صدامات قوية

تشهد إيطاليا مباريات مهمة أبرزها لقاء فيورنتينا مع إنتر ميلان، ومواجهة روما ضد ليتشي، إلى جانب عدة مباريات أخرى.

الدوري الفرنسي والألماني

في فرنسا، يلتقي باريس سان جيرمان مع لوهافر، بينما يواجه مارسيليا فريق ليل.

وفي ألمانيا، تُقام ثلاث مباريات أبرزها مواجهة آينتراخت فرانكفورت أمام ماينتس.

كأس رئيس الإمارات

وفي الإمارات، يلتقي العين مع دبي يونايتد في الخامسة مساءً ضمن منافسات كأس رئيس الدولة