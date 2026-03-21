موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هزيمة الأهلي أمام الترجي في مباراة الذهاب

وهُزم الأهلي من الترجي بهدف نظيف، على ملعب رادس، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي، اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورتس”.

ويشار إلى أن المباراة ستقام “بدون جماهير”؛ في ظل عقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على النادي الأهلي، بالحرمان من الجماهير؛ بسبب أحداث مباراته أمام الجيش الملكي في دور المجموعات.