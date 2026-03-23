وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي Place to go بكرواتيا

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لأول مرة، في المعرض السياحي الدولي Place to go، الذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الكرواتية زغرب.

ويعد من أهم الفعاليات السياحية بدول جنوب شرق أوروبا، ويستقطب العديد من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران حول العالم.

وذلك في إطار استراتيجيتها لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحة للمقصد السياحي المصري، وفتح أسواق سياحية جديدة،

المعرض السياحي الدولي Place to go

وقد افتتح الجناح المصري السفيرة رانية البنا سفيرة مصر بكرواتيا، بحضور السيد عصام بدران سكرتير أول بالسفارة المصرية بكرواتيا، ووفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم الدكتورة رانيا زمزم عضو بالمكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذة سارة الكومي رئيس مجموعة عمل الدعم الفني للمكاتب الخارجية بالهيئة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في ضوء اهتمامها بالأسواق الناشئة والتي من بينها السوق الكرواتي بهدف استقطاب أعداد أكبر من السائحين الوافدين منها، والتعرف على اهتمامات سائحيهم وأهم الوكلاء السياحيين بها، لافتاً إلى تنامي الحركة السياحية الوافدة من السوق الكرواتي إلى المقصد السياحي المصري.

وخلال أيام المعرض، زار الجناح المصري Tonči Glavina وزير السياحة والرياضة بجمهورية كرواتيا والذي أعرب عن حبه للحضارة المصرية العريقة وإعجابه بالجناح المصري، كما أشار إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الكرواتي، و Tomislav Tomašević عمدة مدينة زغرب، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية بكرواتيا منهم سفير جمهورية الصين الشعبية، وسفير دولة لتوانيا، وممثل عن السفارة الإسبانية بكرواتيا، والذين أبدوا إعجابهم بتصميم الجناح المصري.

كما أشار زائرو المعرض عن اهتمامهم بالمقصد السياحي المصري والاستمتاع بالمنتجات والوجهات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها ولاسيما الأماكن التي تبرز عظمة وعراقة الحضارة المصرية، ومنها المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى اهتمامهم بالرحلات النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.

وعلى هامش المشاركة في المعرض، عقد وفد الهيئة عدداً من الاجتماعات المهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة بالسوق الكرواتي والأسواق الدولية المختلفة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الكرواتي والأسواق الدولية الأخرى إلى المقصد السياحي المصري، كما تم استعراض المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري.

جدير بالذكر أن الهيئة شاركت بالمعرض بجناح مستوحى تصميمه من الطراز الفرعوني بما يعكس عراقة الحضارة المصرية بشكل معاصر ويجذب الزائرين.

كما قدم الجناح المصري أنشطة ترويجية لزائريه حيث تم الاستعانة بعازفة هارب لتقديم مقطوعات موسيقية مستوحاة من التراث المصري القديم، والتي لاقت تفاعلاً وإقبالاً من زائري الجناح.

