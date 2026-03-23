بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

جانب من الفيديو المتداول

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في كشف ملابسات واقعة التحرش بسيدة داخل سيارة ميكروباص بدائرة مركز أخميم، وضبط المتهم بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة، والذي أثار حالة واسعة من الغضب بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد برصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شاب في العقد الثالث من العمر، أثناء قيامه بالتحرش جسديًا بسيدة داخل ميكروباص بدائرة المركز.

وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية بسرعة فحص الفيديو المتداول وتحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث؛ أسفرت جهوده عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه يقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو.

وكان مقطع الفيديو قد أظهر المتهم أثناء جلوسه خلف السيدة داخل السيارة، مستغلًا انشغالها وعدم انتباهها، حيث قام بملامستها بيده بشكل متعمد، في مشهد أثار استياء واسعًا، خاصة مع وضوح ملامح المتهم خلال التصوير.

وأكد مصور الفيديو أنه قام بتوثيق الفيديو بهاتفه المحمول دون لفت انتباه المتهم، حتى يتمكن من تقديم دليل واضح على الواقعة، مشيرًا إلى أن السيدة لم تكن مدركة لما يحدث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها لمواجهة مثل هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها.

طريقة عمل البرجر فى المنزل

أعراض الغدة الدرقية

