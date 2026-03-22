عاجل
تنبيه جوي: نشاط للرياح الترابية بالجنوب وأمطار متفرقة تمتد للقاهرة
الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى أوتوهو برأسية حسام عبد المجيد
الرئيس اللبناني: الهجمات الإسرائيلية على جسر القاسمية مقدمة لغزو بري وتوطيد احتلال الجنوب
هجمة وحيدة فقط.. أوتوهو يفرض التعادل السلبي علي الزمالك في أول ربع ساعة
‏أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية
مسئول أممي لـ جارديان: إسرائيل تسحق أونروا في غزة والعالم يتفرج في صمت
الأرصاد: طقس الاثنين مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة
تحية لمصر والمصريين.. نجلة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تتبرأ من والدها
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوب إسرائيل
يجلب الألم والدمار للجميع.. الأوقاف: نحذر من مآلات التصعيد ومخططات هدم الدول
الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سوهاج .. خطة طوارئ للتصدي لمخالفات البناء خلال عيد الفطر

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة للتصدي لمخالفات البناء، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بتشكيل نوبتجيات ميدانية وفرق طوارئ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع التأكيد على الإحالة الفورية للمتعدين إلى جهات التحقيق، والتعامل مع هذه المخالفات باعتبارها تمس الأمن القومي.

كما أصدر المحافظ تعليماته بمصادرة جميع معدات البناء المستخدمة في المخالفات، مثل الخلاطات والأوناش وسيارات النقل، لصالح الوحدات المحلية، وعدم استردادها إلا بقرار قضائي وبعد سداد الغرامات المقررة.

وذلك إلى جانب تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها، سواء كانت حفر أساسات أو إنشاء أعمدة، قبل تفاقمها.

وشدد “راشد” على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات، خاصة خلال فترات الإجازات.

وفي هذا السياق، كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها الميدانية، بالتعاون مع مديرية الزراعة وإدارات حماية الأراضي، لضبط المخالفات وفرض سيادة القانون.

وأكد محافظ سوهاج استمرار حالة اليقظة التامة طوال أيام العيد، لتحقيق هدف “عيد بلا مخالفات”، مع التعامل بكل حزم مع أي تعديات، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للرقعة الزراعية.

وزير التربية والتعليم

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

