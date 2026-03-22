سوهاج .. خطة طوارئ للتصدي لمخالفات البناء خلال عيد الفطر

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة للتصدي لمخالفات البناء، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ بتشكيل نوبتجيات ميدانية وفرق طوارئ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، لرصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع التأكيد على الإحالة الفورية للمتعدين إلى جهات التحقيق، والتعامل مع هذه المخالفات باعتبارها تمس الأمن القومي.

محافظة سوهاج

كما أصدر المحافظ تعليماته بمصادرة جميع معدات البناء المستخدمة في المخالفات، مثل الخلاطات والأوناش وسيارات النقل، لصالح الوحدات المحلية، وعدم استردادها إلا بقرار قضائي وبعد سداد الغرامات المقررة.

وذلك إلى جانب تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات في مهدها، سواء كانت حفر أساسات أو إنشاء أعمدة، قبل تفاقمها.

وشدد “راشد” على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات، خاصة خلال فترات الإجازات.

وفي هذا السياق، كثفت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها الميدانية، بالتعاون مع مديرية الزراعة وإدارات حماية الأراضي، لضبط المخالفات وفرض سيادة القانون.

وأكد محافظ سوهاج استمرار حالة اليقظة التامة طوال أيام العيد، لتحقيق هدف “عيد بلا مخالفات”، مع التعامل بكل حزم مع أي تعديات، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للرقعة الزراعية.