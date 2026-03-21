بالجلابية الصعيدي.. أحمد موسى يحتفل بعيد الفطر وسط أهالي شطورة في سوهاج

ظهر الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مرتديا الجلباب الصعيدي من داخل منزله في قرية شطورة، أثناء احتفاله بعيد الفطر المبارك وسط أهالي قريته في مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وسادت أجواء من الفرح والبهجة بين أهالي القرية، الذين استقبلوا الإعلامي بالترحيب الحار، فيما حرص موسى على قضاء الوقت مع أهل بلدته، مؤكدًا اعتزازه وفخره بأصوله الصعيدية.

كما شارك أحمد موسى، في مباراة كرة قدم خلال احتفاله بعيد الفطر وسط أهله في قرية شطورة، حيث حظي باستقبال حافل من أهالي قريته ومسؤولي المباراة.

تعالت أصوات الترحيب من الشباب المشاركين، بالتصفيق وكلمات الثناء للإعلامي أحمد موسى فور وصوله إلى أرض الملعب، وسادت أجواء من الفرح بين أهالي القرية قبل بدء المباراة.