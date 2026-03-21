أعلن المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الأكاديمية للعام 2026، في إطار خطته لتدعيم الكوادر التعليمية والبحثية.

وتشمل الوظائف المطروحة درجات مدرس، ومدرس مساعد، ومعيد.

وأوضح المعهد أن التقديم يقتصر على المتقدمين من حاملي الجنسية المصرية، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالمعهد والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1984.

شروط وموعد التقديم لوظائف المعهد القومي للاتصالات لعام 2026

كما يشترط أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية، يشترط أن يكون المتقدم من خريجي كليات الهندسة في تخصصات الاتصالات أو الإلكترونيات أو الحاسبات من إحدى الجامعات المصرية، أو من جامعة أجنبية معترف بها، على أن تكون الشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

كذلك يُشترط الحصول على درجة الدكتوراه في ذات التخصص المطلوب، مع مرور ست سنوات على الأقل منذ الحصول على درجة البكالوريوس، وألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على نيل درجة الدكتوراه حتى تاريخ نشر الإعلان.

ودعا المعهد الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى تقديم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة بشكل يدوي إلى إدارة الموارد البشرية بمقر المعهد في القرية الذكية، مبنى B147، الكيلو 28 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية.