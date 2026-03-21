التضامن تنقذ سيدة بلا مأوى تعانى من مشكلات صحية خطيرة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

 نجح فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الجيزة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فى إنقاذ سيدة بلا مأوى فى العقد الخامس من عمرها، وذلك خلال تحرك ميداني عقب تلقي البلاغ بوجود الحالة.

وأجرى الفريق دراسة حالة ميدانية، وتبين أن السيدة متواجدة بالمكان منذ شهر تقريبًا، وليس لديها أى أوراق ثبوتية، وتعانى من قرح من الدرجة الثانية فى أماكن متفرقة من جسدها. 

واستدعى ذلك التدخل الفوري، حيث تم التنسيق مع هيئة الإسعاف ونقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقرر الأطباء حجزها نظرًا لخطورة حالتها واحتياجها إلى رعاية عاجلة.

وقد قام فريق التدخل السريع المحلي بالجيزة بتنفيذ التدخل الفوري ومتابعة الحالة، مما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وجاهزيتها للتعامل مع البلاغات الطارئة والتدخلات الإنسانية.

وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر رقم الواتساب 01557582104 مع ضرورة تحديد موقع الحالة بدقة، حيث يتم التعامل الفورى وتنفيذ التدخلات ونقل الحالات إلى دور الرعاية المناسبة.

كما يمكن الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16439 لوزارة التضامن الاجتماعى، أو عبر الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء المصري، دعمًا لسرعة الاستجابة وضمان إنقاذ الحالات فى التوقيت المناسب.

