بقميص ليفربول .. أحمد موسي يشارك في مباراة لكرة القدم مع أهالي بلدته بسوهاج

شارك الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، في مباراة كرة قدم خلال احتفاله بعيد الفطر وسط أهله في قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حيث حظي باستقبال حافل من أهالي قريته ومسؤولي المباراة.

تعالت أصوات الترحيب من الشباب المشاركين، بالتصفيق وكلمات المحبة للإعلامي أحمد موسى فور وصوله إلى أرض الملعب، وسادت أجواء من الفرح بين أهالي القرية قبل بدء المباراة.

وقدم الإعلامي أحمد موسى أداءً رياضيًا متميزًا، حيث ارتدى قميص فريق ليفربول رقم 10، معربًا عن فخره واعتزازه بأبناء بلدته، مؤكّدًا حرصه على التواجد وسط أهالي قريته.