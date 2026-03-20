الأنبا مرقوريوس يهنئ قيادات سوهاج بعيد الفطر المبارك

قدم نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، التهنئة بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة سوهاج.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء الدكتور حسن عبد العزيز مدير الأمن، وقيادات المديرية، بالإضافة لزيارة مقر جهاز الأمن الوطني بالمحافظة.