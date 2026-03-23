أمين التعاون الخليجي والمفوضة الأوروبية للبحر المتوسط يناقشان الإعتداءات الإيرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إدانة مجلس التعاون الشديدة للإعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول مجلس التعاون والتي تنتهك سيادة دول المجلس، وتمثل خرقاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس ، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمين العام من المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية، دوبرافكا سويكا، اليوم الإثنين وجرى خلال الإتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبحث تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، في ظل الإعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دول مجلس التعاون، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والإستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الأمين العام ، على أهمية تضافر الجهود الدولية لإحتواء هذا التصعيد الخطير، بما يحفظ أمن المنطقة وإستقرارها، ويصون سلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، دعم الاتحاد الأوروبي لأمن واستقرار دول مجلس التعاون، ورفضه لكافة الأعمال العدائية الإيرانية تجاهها وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين بشكل غير مسبوق وخطير للغاية.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.