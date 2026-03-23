خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول استغلال العطلات الرسمية لارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها للرصد والمتابعة الميدانية لفرض سيادة القانون ،حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد ففي مركز أبو حماد تم إزالة مبني بالدبش الأبيض والأسمنت على مساحة ٩٠ متراً بنطاق قرية العراقي ناحية الوحدة المحلية بالعباسة وتم إزالة سور ومبني بداخله ٤ غرف بالدبش الأبيض على مساحة قيراطين ونصف بنطاق منشية النور بناحية الوحدة المحلية بكفر العزازي.

وفي مركز ​الحسينية تم إزالة مبني بالدبش الأبيض بنطاق قرية شهداء بحر البقر تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ههيا إزالة مبنى بالدبش الأبيض والمونه الإسمنتية على مساحة ٣٠ متراُ بنطاق قرية كفر المحمودية التابعة للوحدة المحلية بالمحمودية حيث تمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز فاقوس تم إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة ١٧٥ متراً بنطاق جزيرة النص بقرية النحاسين بالوحدة المحلية بالنوافعة ، حيث تمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار اليقظة التامة طوال العطلات الرسمية لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.