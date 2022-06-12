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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأيس كريم بالبطيخ في المنزل

أيس كريم بالبطيخ
أيس كريم بالبطيخ

يفضل الأشخاص تناول الأيس كريم والمثلجات في الصيف للشعور بالإنتعاش، ومحاربة الحرارة التي يشعر بها الجسم.

ومن أفضل المثلجات التي يمكن إعدادها في المنزل، هو الأيس كريم بالبطيخ، تعرف على الوصفة خلال التقرير التالي وفقا لموقع marthastewart.

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بخطوات صحيحة.. طريقة تحضير الأيس كريم

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بكل أنواع الفواكه .. طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط

مقادير الأيس كريم بالبطيخ 

900 جرام من البطيخ منزوع البذور ، مقطع إلى مكعبات

نصف كيلو فراولة مقطعة إلى أنصاف و مقشر

1/2 كوب سكر

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

طريقة عمل الأيس كريم بالبطيخ 

1- اهرس البطيخ في الخلاط، يصفى من خلال منخل شبكي ناعم في وعاء كبير.

2- أضف الفراولة إلى الوعاء، ثم يُضاف السكر وعصير الليمون ويُقلب حتى يذوب السكر تمامًا.

3- صب الخليط في عشرة قوالب ثلج بحجم بولة الأيس كريم، وأدخل العصي حتى تصبح صلبة، من ساعتين إلى 3 ساعات.

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