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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. خضراوات تخفض مستويات السكر بالدم... طرق لتبريد المنزل بدون التكييف

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

أبرزها الملفوف .. الكشف عن خضراوات تخفض مستويات السكر بالدم

النسبة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو مرض السكري أو غيرها من الحالات التي تؤثر على نسبة السكر في الدم ، فإن النظام الغذائي هو جزء رئيسي من الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية. 

لذلك نعرض لكم الخضروات التي قد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم. 

 

للتخلص من الموجة الحارة.. طرق لتبريد المنزل بدون التكييف

مع ارتفاع درجات الحرارة إذا كنت تعيش أو تعمل في غرفة صغيرة ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع وحيث يكون دوران الهواء أسوأ بكثير مما هو عليه في المساحات الكبيرة ، فإن الموسم الحار يصبح أكثر صعوبة.

من تقلصات المعدة إلى الإمساك.. 5 آثار جانبية للعسل الزائد لم تعرفها

يحتوي العسل على عدد كبير من الفوائد الصحية كما إنه بديل صحي للسكر لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمعادن. هناك جدل مستمر حول هذه الوجبة الغنية بالعناصر الغذائية وفوائدها وعيوبها ، مثل زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم والحساسية. 

للعسل خصائص طبية مختلفة ويُعتبر عمومًا آمنًا للاستهلاك ، ولكن الاستهلاك المفرط للعسل يمكن أن يكون له آثار جانبية محتملة أيضًا وفقال India.com

 

 

 

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