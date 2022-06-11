علاج ضربة الشمس في المنزل .. واحذر من 7 مضاعفات

تُعد ضربة الشمس حالة مرضية تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، وعادة ما تكون نتيجة عن التعرض الممتد للإجهاد البدني في درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يحدث هذا النوع الأكثر خطورة من الإصابة الحرارية أو ضربة الحرارة، إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أكثر، تعتبر هذه الحالة أكثر شيوعًا في شهور الصيف.

ويبحث الأشخاص دائما في فصل الصيف على طرق لعلاج ضربة الشمس في المنزل، عندما تكون الأعراض خفيفة.

علاج ضربة الشمس

1- وضع كمادات ثلجية على منطقة الرقبة والأربية والإبط.

2- تشجيعهم على شرب السوائل المملحة قليلاً مثل المشروبات الرياضية أو المياه المملحة.

3- وضعهم في مكان بارد ومظلل وجيد التهوية.

4- قم بغمرها في ماء بارد إن أمكن.

5- رشهم بالماء ونفث الهواء عبر أجسامهم (التبريد التبخيري).

6- مراقبة تنفسهم بعناية وإزالة أي انسداد في مجرى الهواء.

7- عدم إعطاء أي أدوية ، بما في ذلك الأسبرين والأسيتامينوفين.

8- خلع الملابس الضيقة أو الثقيلة.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

في معظم الحالات ، من الممكن منع ضربة الشمس عن طريق:

1- تجنب النشاط البدني الشاق في الظروف الحارة والرطبة.

2- تناول المشروبات الرياضية والمياه المملحة قليلاً أو المرق.

3- دع جسمك يتأقلم تدريجيًا مع درجات الحرارة الدافئة على مدى عدة أسابيع إذا كان عليك أن تكون في ظروف حارة للعمل أو الرياضة.

4- عدم ترك الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) في الأماكن المغلقة والساخنة مثل السيارات.

5- البقاء في مناطق مكيفة أو جيدة التهوية أثناء موجات الحر.

6- ارتداء ملابس خفيفة الوزن ، فاتحة اللون وفضفاضة إذا كنت ستخرج في الحر.

ما المضاعفات المحتملة لضربة الشمس؟

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضربة الشمس أن يصابوا بصدمة أو يدخلون في غيبوبة . يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى:

1- متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) .

2- تورم الدماغ.

3- فشل كلوي .

4- فشل الكبد .

5- ضعف التمثيل الغذائي.

6- تلف العصب.

7- انخفاض تدفق الدم إلى القلب ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

مصدر المعلومات

clevelandclinic