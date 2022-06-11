طرق لتجنب حدوث ضربة الشمس.. و5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بها

ضربة الشمس هي أخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحدث عندما لا يعود الجسم قادرًا على التحكم في درجة حرارته، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة، وتفشل آلية التعرق، ولا يستطيع الجسم أن يبرد.

واليوم حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم التعرض لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة، حتى لا تصاب بـ ضربة الشمس.

وفي هذا التقرير، نستعرض وفقا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث “جوجل”، فيما يلي

أعراض ضربة الشمس

علاج ضربة الشمس

أعراض ضربة الشمس

أعراض ضربة الشمس

عندما تحدث ضربة الشمس، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 106 درجات فهرنهايت أو أعلى في غضون 10 إلى 15 دقيقة، ويمكن أن تسبب ضربة الشمس إعاقة دائمة أو الوفاة إذا لم يتلق الشخص علاجًا طارئًا.

تشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي:

1- ارتباك، تغير في الحالة العقلية، تداخل في الكلام.

2- فقدان الوعي (غيبوبة).

3- الجلد الساخن والجاف أو التعرق الغزير.

4- النوبات.

5- ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

6- مميت إذا تأخر العلاج.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس

من الممكن أن يُصاب أي شخص بضربة الحرارة، ولكن توجد عدة عوامل تزيد من خطر إصابتك بها:

1- العمر

تعتمد قدرتك على التأقلم مع الحرارة الشديدة على قوة جهازك العصبي المركزي، ففي حالة صغار السن، لا يكون الجهاز العصبي المركزي متطورًا بشكل كامل، وفي حالة البالغين فوق 65 عامًا، يبدأ الجهاز العصبي المركزي في التدهور، مما يجعل الجسم أقل قدرة على التكيف مع التغيرات في درجة حرارة الجسم، وعادةً ما تواجه كلا المجموعتين العمريتين صعوبة في الحفاظ على رطوبة الجسم، مما يزيد أيضًا من المخاطر.

2- بذل المجهود في الطقس الحار

من الممكن أن تؤدي ممارسة بعض الأنشطة في الطقس الحار، مثل التدريب العسكري والمشاركة في رياضات مثل كرة القدم أو سباقات الجري لمسافات طويلة، إلى الإصابة بضربة الحرارة.

وقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض متعلقة بالحرارة إذا تعرضت لارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، مثل التعرض لموجة الحر في أوائل الصيف أو السفر إلى مناخ أكثر سخونة.

ففي هذه الحالات، ينبغي لك تقليل ممارسة أنشطتك لعدة أيام على الأقل حتى يتمكن جسمك من التأقلم مع التغيير.

ومع ذلك، ربما تظل احتمالية تعرضك لضربة الحرارة عالية إلى أن تقضي عدة أسابيع في هذا الجو الحار.

3- عدم وجود تكييف الهواء

قد تشعرك المراوح ببعض التحسن، لكن أثناء الطقس الحار المستمر، يكون تكييف الهواء هو الطريقة الأكثر فعالية للتبريد وتقليل الرطوبة.

4- أدوية معينة

تؤثر بعض الأدوية على قدرة جسمك على البقاء رطبًا وعلى استجابته للحرارة.

سيكون عليك توخي الحذر خاصةً في الطقس الحار إذا كنت تتناول الأدوية التي تضيق الأوعية الدموية (مضيقات الأوعية الدموية)، أو تنظم ضغط الدم عن طريق منع الأدرينالين (حاصرات مستقبلات بيتا)، أو تخلص جسمك من الصوديوم والماء (مدرات البول)، أو تقلل الأعراض النفسية (مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان).

كما يمكن أن تؤدي المنبهات المستخدمة في حالات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والمنبهات غير القانونية، مثل الأمفيتامينات والكوكايين، إلى زيادة خطر الإصابة بضربة الحرارة.

5- أمراض معينة

قد تجعلك بعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب أو الرئة، عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بضربة الحرارة، والأمر نفسه إذا كنت تعاني من السِمنة، وكنت قليل الحركة، ولديك تاريخ من الإصابة بضربة حرارة سابقًا.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

نصائح للوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف

يمكن التنبؤ بـ ضربات الشمس والوقاية منها، اتبع الخطوات التالية للوقاية من ضربات الشمس أثناء الطقس الحار:

1- ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة

نصح الخبراء وأطباء الأمراض الجلدية، بعدم ارتداء قطع كثيرة من الملابس أو الملابس الضيقة يمنع الجسم من تبريد نفسه بصورة سليمة.

2- احمِ جسمك من حروق الشمس

تؤثر حروق الشمس على قدرة الجسم على تبريد نفسه، لذا يتعين حماية الجسم عند الخروج للشارع بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية، وكذلك استخدام مستحضر واقٍ من الشمس واسع الطيف بمعامل وقاية يبلغ 15 على الأقل.

ضَع كمية كبيرة من مستحضر الوقاية من الشمس، وأعِد وضعه كل ساعتين أو أكثر عند السباحة أو التعرُّق.

3- اشرب كمية كبيرة من السوائل

يساعد ترطيب الجسم بشكل دائم على إفراز العرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

4- اتخذ المزيد من الاحتياطات في حال تناول بعض الأدوية

احرص على رصد المشاكل المتعلقة بالحرارة إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر على قدرة جسمك على البقاء رطبًا والتخلص من الحرارة.

5- لا تترك أي شخص داخل سيارة متوقفة مطلقًا

فهذا من الأسباب الشائعة لوفيات الأطفال المرتبطة بارتفاع الحرارة، إذ يمكن أن ترتفع درجة حرارة سيارتك أثناء إيقافها في الشمس بمقدار 20 درجة فهرنهايت (أي أكثر من 11 درجة مئوية) في غضون 10 دقائق.

وليس من الآمن ترك أي شخص في سيارة متوقفة في حالات الطقس الدافئ أو الحار، حتى ولو كانت النوافذ مفتوحة أو السيارة متوقفة في الظل.

واحرص على غلق أبواب السيارة أثناء إيقافها لمنع أي طفل من الجلوس بداخلها.

5- تجنَّب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرًا

إذا اضطررت إلى القيام بعمل شاق أثناء الطقس الحار، فاحرص على شرب السوائل والاستراحة بشكل متكرر في مكان بارد.

وحاول تنظيم وقتك بحيث تمارس التمارين الرياضة أو تؤدي العمل البدني خلال الأوقات الأقل حرًا، مثل الصباح الباكر أو المساء.

6- حاول التكيف مع الطقس الحار

قلل وقت العمل أو ممارسة الرياضة في الجو الحار حتى تتكيف مع هذا الوضع، فالأشخاص غير المعتادين على الطقس الحار معرضون كثيرًا للأمراض الناتجة عن شدة الحرارة، يمكن أن يستغرق الأمر عدة أسابيع حتي يعتاد جسمك على الطقس الحار.

7- كن حذرًا إذا كنت معرضًا كثيرًا للإصابة بالمشاكل المرتبطة بالحرارة

إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من أي أمراض تزيد من خطر التعرض للمشاكل الناتجة عن ارتفاع الحرارة، يُرجى الابتعاد عن الحرارة مع التصرف بسرعة في حالة ظهور أعراض ارتفاع في درجة الحرارة، وفي حال المشاركة في حدث رياضي شاق أو ممارسة أي نشاط في طقس حار، تأكد من توفر الخدمات الطبية اللازمة تحسبًا للطوارئ المتعلقة بارتفاع الحرارة.

علاج ضربة الشمس

الإسعافات الأولية لضربة الشمس

اتخذ الخطوات التالية لعلاج شخص مصاب بضربة شمس:

1- انقل العامل إلى منطقة مظللة وباردة وانزع الملابس الخارجية.

2- تبريد الشخص بماء بارد أو حمام جليدي، إن أمكن.

3- ضع قطعة قماش مبللة باردة على الجلد.

4- انقع الملابس في ماء بارد.

5- قم بتدوير الهواء حول العامل لتسريع التبريد.

6- ضع قطعة قماش مبللة باردة أو ثلج على الرأس والرقبة والإبطين؛ أو نقع الملابس بالماء البارد.

مصدر المعلومات

cdc

mayoclinic