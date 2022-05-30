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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أطعمة تساعد على ترطيب الجسم مع الطقس الحار

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة أطعمة ومشروبات عديدة يمكن إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومى فهي تعمل على ترطيب الجسم إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث HEALTH

1-مياه جوز الهند

يعد ماء جوز الهند من أفضل المشروبات التي تعمل على ترطيب الجسم مع الطقس الحار  

2: اللبن.


يحتوي هذا المشروب الصحي على البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن الأساسية للحفاظ على برودة أجسامنا حتى في درجات الحرارة الشديدة. يمكن أن يساعد شرب اللبن الرائب يوميًا أو ربما مرتين في اليوم على تهدئة جسمك. جرب شرب كوب من اللبن البارد لاستعادة طاقتك وتبريد جسمك بشكل طبيعي.

3: الصبار 


 يمكنك مزج مستخلص جل الصبار مع الخيار أو النعناع ومزجها لتشكيل خليط ناعم يمنحك البرودة داخل جسمك.

4: النعناع


أحد أكثر الأعشاب استخدامًا  لمنحك الترطيب يمكن أن تجلب لك إضافة النعناع إلى اللبن الرائب أو اللبن الرائب أو ماء الليمون المزيد من الفوائد. 

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5: البطيخ


بالإضافة إلى المانجو يمنع  البطيخ  الجفاف وويحافظ على برودة الجسم. إذا تم تناوله بانتظام ، يمكن أن يساعد في التحكم في حرارة جسمك.

6: الخيار


تمامًا مثل البطيخ ، يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء. كما أنها مليئة بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد المشاكل الشائعة التي تواجهها خلال فصل الصيف أو عندما تزداد حرارة الجسم. لا يستخدم الخيار بشكل شائع في السلطات فحسب ، بل يستخدم أيضًا في علاجات الوجه المكثفة لتهدئة العينين. نظرًا لاحتوائه على 95٪ من الماء ، فإنه يساعد في تقليل السعرات الحرارية الزائدة في الجسم أيضًا. شريك صيفي مثالي!

 

7: الكرفس


يحتوي الكرفس على 90٪ ماء ويحتوي على عناصر غذائية مهمة ، والتي يمكن أن تبقيك بارداً في الصيف. يحتوي الكرفس أيضًا على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك.

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