بعد التحذير من ارتفاع الحرارة الأيام المقبلة.. انتبه من ضربة الشمس وأعراضها

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء حتى مطلع الأسبوع القادم، وطالبت المواطنين باتخاذ الاحتياطات للوقاية من ضربات الشمس.

وقال أحمد القمري متخصص في الاسعافات الأولية، بتقديم بعض النصائح يوضح من خلالها طرق علاج ضربة الشمس، والتي تعتمد على خفض حرارة الجسم إلى درجة الحرارة الطبيعية لمنع حدث ضرر بالدماغ.

أعراض ضربة الشمس

أشار أحمد القمري إلى أن أعراض الإصابة بضربة الشمس، أوضحها الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة فيما يلي:

الأعراض:

الإغماء والصداع.

احمرار البشرة.

هبوط في الدورة الدموية.

الغثيان والقيء.

قلة العرق في الجسم.

التنفس السريع، وسرعة نبضات القلب.

الوقاية من ضربة الشمس



وقال أحمد القمري إن أول طرق علاج ضربات الشمس هو غمر الجسم بالماء البارد، بتخفيض حرارة الجسم، لتقليل حدث اضرار بأعضاء الجسم، كما يقل خطر حدوث الوفاة أو تلف الأعضاء.

وأوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في استخدام غطاء تبريد خاص ووضع أكياس ثلج على الرقبة والظهر والإبطين لخفض درجة حرارة الجسم

وشدد على أهمية الراحة في الأيام التالية لتعرض لضربة الشمس مع الإكثار من تناول السوائل الباردة مثل الماء والعصائر لتعويض الجسم عن السوائل التي فقدها، مؤكدا على أنه في الحالات الخطيرة يجب التوجه إلى المستشفي في اسرع وقت.