دراسة: ضربة الشمس ستكون أكثر خطورة على صحتك مما سبق

ضربة الشمس هي الحالة الأكثر خطورة في مجموعة من الأمراض التي تتطور من الإرهاق الحراري إلى السكتة الدماغية نفسها، حيث يكون ارتفاع الحرارة نتيجة مشتركة، أي ارتفاع حرارة الجسم الأساسية أثناء التمرين أو التعرض للبيئة.





الإجهاد الحراري يتميز سريريًا بوجود خلل في الجهاز العصبي المركزي (CNS)، وفشل العديد من أعضاء الجسم ، وارتفاع الحرارة الشديد عادة يكون أكبر 40.5 درجة مئوية.





ووفقا لما ذكره موقع "explica " تركز دراسة جديدة على المخاطر التي لا يتم التفكير فيها دائمًا للتعرض لآثارها، اعتمادًا على السبب، يمكن تصنيف ضربة الشمس على أنها كلاسيكية (سلبية) أو إجهادية ، كلا النوعين مستمدان من عدم تبديد حرارة الجسم الزائدة، لكن الآليات الكامنة وراءهما تختلف، ترجع ضربة الشمس الكلاسيكية إلى التعرض للحرارة البيئية وآليات تبديد الحرارة السيئة، بينما ترتبط ضربة الشمس المجهدة بالتمرين البدني وتحدث عندما يتجاوز إنتاج الحرارة الأيضي المفرط الآليات الفسيولوجية لفقدان الحرارة.





يحدث الأول في كثير من الأحيان على شكل وباء بين كبار السن الذين تم إضعاف قدرتهم على التكيف الفسيولوجي مع الإجهاد الحراري، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ، والأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم.





تعتبر الزيادة في درجات الحرارة العالمية التي تسبب موجات الحر ، وكذلك التحضر بجزر الحرارة في وسط المدينة ، من العوامل الخارجية الرئيسية.





وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية ، تقتل موجات الحر عددًا أكبر من الناس ، في المتوسط ​​، أكثر من أي حدث طقس قاسي آخر. عوامل الخطر الفسيولوجية والاجتماعية والطبية المتعددة تجعل كبار السن أكثر عرضة للحرارة المستمرة بسبب تقلص قدرتهم على التنظيم الحراري. في المقابل ، يتم إدخال العديد من المرضى المسنين المصابين بضربة شمس تقليدية إلى المستشفى أو يموتون في غضون يوم إلى ثلاثة أيام بعد ظهور المرض وتتجاوز نسبة الوفيات الناجمة عن ضربة الشمس بين كبار السن 50٪ .





يعتبر الأطفال قبل سن البلوغ أيضًا من السكان المعرضين للخطر. تُعزى قابلية الأطفال للإصابة بضربة الشمس الكلاسيكية إلى مساحة سطح عالية إلى نسبة الكتلة (مما يؤدي إلى ارتفاع معدل امتصاص الحرارة) ، ونظام تنظيم حراري غير متطور (يمنع التبديد الفعال للحرارة) ، وحجم دم صغير بالنسبة لحجم الجسم (يحد من الإمكانات) للتوصيل الحراري مما يؤدي إلى زيادة التراكم) وانخفاض معدل العرق (تقليل احتمالية تبديد الحرارة من خلال العرق التبخيري). عند الرضع ، عامل الخطر الرئيسي للوفاة أثناء الطقس الحار هو الحبس في سيارة مغلقة ، حيث يمكن أن تحدث الوفاة في غضون ساعات قليلة.





ضربة الشمس الجهدية هي حالة طبية طارئة ومتقطعة بطبيعتها وترتبط مباشرة بالنشاط البدني المكثف، يمكن أن يؤثر على الرياضيين والعاملين (رجال الإطفاء أو العمال الزراعيين ، على سبيل المثال) في ظروف مماثلة من كثافة ومدة التمرين والتعرض البيئي، يمكن أن تحدث ضربة الشمس الجهدية حتى خلال أول 60 دقيقة من الجهد ويمكن أن تحدث دون التعرض لدرجات حرارة محيطة عالية.





يعد التحفيز المفرط والضغط من الأقران والمدربين الذين يقودون الأشخاص إلى أداء يتجاوز قدراتهم الفسيولوجية عوامل الخطر الرئيسية لضربة الشمس المجهدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العوامل الوظيفية والمكتسبة وبعض الحالات الخلقية تزيد من قابلية التعرض للحرارة ، مما يؤدي إلى ضربة الشمس الجهدية. يزيد تعاطي الكحول والمخدرات ، بمفرده أو معًا ، من الاستجابة الأيضية وهي عوامل خطر للإجهاد بضربات الشمس بين المشاركين في هذه الأحداث التي تتطلب ساعات طويلة من النشاط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأدوية الشبيهة بالأمفيتامين والعوامل المنشطة الأخرى هي عامل خطر رئيسي لضربة الشمس المجهدة لدى الرياضيين.



