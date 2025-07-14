سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين

أشاد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وتم ترفيعها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل الماضي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سفير فرنسا مساء اليوم /الاثنين /خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثلاً عن الحكومة المصرية بالاضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي الوزارات والدبلوماسيين المصريين والأجانب.

وأشار السفير شوفالييه ، إلى أن زيارة ماكرون، والتي رافقه خلالها وفد من سبعة وزراء، كانت تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين والتأكيد على التوافق في الرؤى حيال القضايا الإقليمية وخاصة في قطاع غزة.

وشدد على الحاجة الفورية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة ، مشيدا بجهود مصر في هذا الصدد.

وأكد شوفالييه، مجددا على موقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتا إلى أن فرنسا ستنظم قريبا مع المملكة العربية السعودية مؤتمر الأمم المتحدة لتنفيذ حل الدولتين، ومصر كما الجامعة العربية تلعبان دورا مهما في هذه المبادرة.

واستعرض السفير الفرنسي، الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين مصر وفرنسا خلال زيارة ماكرون إلى القاهرة في العديد من المجالات لاسيما الصحة والتعليم والتعليم العالي.

ومن جانبه، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور - في كلمته - بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، والمبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والشراكة الثقافية والأكاديمية طويلة الأمد.

ووجه التهنئة باسم الحكومة المصرية لفرنسا بمناسبة العيد الوطني، لافتا إلى أن الشراكة بين مصر وفرنسا تزدهر لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر، ووجوده في جامعة القاهرة في وقت سابق من هذا العام شكلت لحظة ذات أهمية رمزية واستراتيجية كبيرة.

وأكد الالتزام المشترك بتعزيز الروابط العلمية والتعليمية بين البلدين وتوسيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المصرية والفرنسية، التنقل الأكاديمي، والتبادل العلمي.

وقال إن "الاتفاقيات والبرامج التي تم توقيعها مؤخرا تعكس عزمنا المشترك على الاستثمار في الجيل القادم من العلماء والمبتكرين، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل توسيع نطاق تدريس اللغة الفرنسية في البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية".

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء أربعة فروع للجامعات الفرنسية في مصر إلى جانب الجامعة الفرنسية في مصر، التي تعد رمزاً رئيسياً لعلاقاتنا الثنائية.

وحضر الاحتفال - الذي بدأ بعزف السلامين الوطنيين لمصر وفرنسا - سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مصر بالاضافة إلى رجال الأعمال والمجتمع ونخبة من الصحفيين والفنانين.