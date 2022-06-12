5 علاجات مذهلة لصحة جهازك العصبى جربيها

من المعروف أن فيتامين ب 12 يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام ، وخاصةً الدماغ والجهاز العصبي إليك وفقا لموقع هيلث تعد أفضل أطعمة التي يجب تناولها لعلاج نقص فيتامين ب 12:



أعراض نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك



يؤدي فيتامين ب 12 وحمض الفوليك العديد من الوظائف الهامة في الجسم ، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

يمكن أن يسبب نقص أي من هذه الفيتامينات مجموعة واسعة من المشاكل ، بما في ذلك:

التعب الشديد

نقص الطاقة

قرحة لسان

قرحة الفم

ضعف العضلات

رؤية مضطربة

مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك

مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم

يمكن أن تحدث بعض هذه المشاكل أيضًا إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك ولكنك لا تعاني من فقر الدم.

بجانب الأعراض السابقة إليك أبرز الأطعمة التي تحارب نقص فيتامين ب12

1-منتجات الألبان



بالنسبة للأشخاص النباتيين ، تعتبر منتجات الألبان مثل اللبن واللبن وحليب الصويا خيارات جيدة للحصول على فيتامين ب 12.



2-البيض



يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 عن طريق إضافة البيض إلى نظامك الغذائي اليومي يمكنك تناول البيض المسلوق في وجبة الإفطار أو في شكل سلطات في الغداء أو العشاء و يمكنك أيضًا إضافة البيض في الحساء والمقلية لتعزيز قيمتها الغذائية.



3-التونة



التونة تحتوي على فيتامين ب 12 بكميات كبيرة و إضافة التونة إلى نظامك الغذائي اليومي يساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ .



4-حبوب الشوفان والنخالة



الكثير من حبوب الشوفان والنخالة والقمح الكامل في الوقت الحاضر تعد غنية بفيتامين ب 12. يمكن أن تساعدك هذه الحبوب في الحصول على القيمة اليومية لفيتامين ب 12.



5-الدجاج



يعتبر الدجاج مصدرًا حيويًا لفيتامين ب 12 و يعد الدجاج أيضًا مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون