بعيدا عن موطنها الأصلي.. أسماك حريد النادرة تظهر لأول مرة في البحر المتوسط

سمك حريد يطلق عليه السمك الببغائي او المهرج، إذ يعد من أجمل أشكال، وألوان الأسماك على الإطلاق،فهي من الأسماك نادرة الحمال، فضلًا عن إمكانية تناوله، والحصول على مذاق طيب، وقيمة غذائية فعالة.. حيث تتغذى بشكل أساسي على الطحالب المائية.لذا فهي نادرة الجمال ومصدر لأوميجا 3 الدهنية.

وقد اكتسبت أسماك الحريد اسم الببغاء ، نظرًا لوجه الشبه بينها وبين الببغاء في منقارها، ذي الأسنان الأمامية، بهيئتها المرتبة، وهي من أروع أسماك البحر الأحمر، التي تنطوي على مقدار لحمي، ليس بالهين، بلونه الأبيض المميز، ذي المذاق الفريد من نوعه.



وتعتبر الأسماك من بين أكثر الأطعمة صحة على هذا الكوكب. وهو غني بالعناصر الغذائية الهامة، مثل البروتين وفيتامين ..وتعد أسماك الحريد أفضل مصدر في العالم لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي مهمة للغاية لجسمك وعقلك.



سمك حريد هي أحد أفضل المصادر الغذائية لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ، بشكل عام، جميع أنواع الأسماك مفيدة لك. فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي لا يحصل معظم الناس على ما يكفي منها. ويشمل ذلك البروتين عالي الجودة واليود والفيتامينات والمعادن المختلفة.

هواة الصيد

الغريب أن هذه النوعية من الاسماك ظهرت مؤخرا في البحر المتوسط حيث وقعت في شباك الصياد حمدي المالح من هواة الصيد، أثناء قيامة بالصيد باستخدام الطراحة علي شاطيء الريسه بالعريش شمال سيناء.. وهو يعرف أن هذه الاسماك موطنها البحر الاحمر. وقد ظهرت سمكتين ضمن قائمة الاسماك التي تم صيدها والتي مانت في معظمها اسماك السيجان والسروس والمرمير.

وأضاف أن ظهور اسماك حربد قد يكون بسبب وجود الأحجار بميناء العريش البحري ، والتي تتشابه في ظهرفها مع الشعب المرجانية..اذا انه ربما تكون قد جاءت مع السفن القادمة من البحر الأحمر أثناء دخولها حوض ميناء العريش لشحن الثروات التعدينية وإعادة تصديرها الي الخارج.

وعن اسماك حريد .. فهي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية القائمة على الدهون. وهذا يشمل فيتامين د القابل للذوبان في الدهون، وهو عنصر غذائي مفيد للانسان، فهو يعمل مثل هرمون الستيرويد في الجسم.

ويحتوي سمك حريد أيضًا على نسبة أعلى بكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية. هذه الأحماض الدهنية ضرورية لجسمك ودماغك للعمل على النحو الأمثل، وترتبط بشدة بتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

الشعاب المرجانية

حيث يتم تستخلصها من ثنايا الشعاب المرجانية، التي طالما تستوطنها بكثرة، لا سيما الاستوائية منها، كما أن أطوالها طول السمكة يتراوح فيما بين قدم واحد، وحتى أربعة أقدام، أما عن متوسط عمر هذه الفصيلة السمكية، فيتمثل في سبعة أعوام، وتتفاوت درجة الإقبال على هذه الأسماك من بلد إلى أخرى.

أما عن صيد هذا النوع من الأسماك، فهو من المهام الشاقة للغاية، في أي وقت، وفي أي مكان؛ ويرجع السبب في ذلك، إلى وجوده بشكل أساسي بين المرجان، ما يعرقل عملية صيده بواسطة الشباك، ليس هذا فحسب، بل إنها تنفث مادة استشعارية رقيقة، تمكنها من الاحساس بالأخطار التي يمكن ان تداهما عن بعد، وفي الحالات القليلة، التي يتم صيده بها، يتم استخدام الجمبري، العجين، البازلاء، الذرة الصفراء كطعم.

سمك حريد مفيد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية هما السببان الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم.. حيث تعتبر اسماك حريد بشكل خاص من بين أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لصحة القلب.

وأظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت بسبب أمراض القلب.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 40.000 من المتخصصين الصحيين الذكور في الولايات المتحدة، كان أولئك الذين يتناولون حصة واحدة أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا أقل خطرًا بنسبة 15٪ من الإصابة بأمراض القلب.



ويعتقد الباحثون أن الأنواع الدهنية من الأسماك مثل اسماك حريد أكثر فائدة لصحة القلب، بسبب ارتفاع كمية أحماض أوميجا 3 الدهنية، لأنه يتراكم في تطور الدماغ والعين ، لهذا السبب، غالبًا ما يُنصح الأمهات الحوامل والمرضعات بالحرص على تناول ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية .

ومع ذلك، هناك تحذير واحد مع التوصية بالأسماك للأمهات الحوامل. تحتوي بعض الأسماك على نسبة عالية من الزئبق، وهو أمر مرتبط بشكل مثير للسخرية بمشاكل نمو الدماغ.













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