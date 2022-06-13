تبرعات بملايين الدنانير لإنقاذ حياة طفل عراقي مصاب بتلف الرئة.. فيديو

عرضت قناه" العربية" فيديو يكشف عن جمع تبرعات بملايين الدنانير لإنقاذ حياة طفل عراقي مصاب بتلف الرئة ،؛ مؤكدا أن هذه التبرعات تم جمعها خلال 48 ساعة فقط .

واضاف الفيديو أن الطفل يسمي محمد صادق عمره 13 عاما، مصاب بتلف في الرئة وبحاجة ماسة لإجراء عملية زراعة في الهند والد محمد كان قد عرض منزله للبيع لعجزه عن تأمين تكاليف العملية البالغة 100 مليون دينار، ما يعادل 70 الف دولار .

وأوضح الفيديو أن التبرعات وصلت إلي 250 مليون دينار ، مؤكدا أن أهالي مدينة الناصرية عاشوا فرحة كبيرة بسبب جمع الأموال لمساعدة الطفل والان محمد يستكمل الفحوصات الأزمة استعدادا للسفر وإجراء العملية .