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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

البروكلي والكبدة.. أفضل 6 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك

حمض الفوليك
حمض الفوليك

يعد حمض الفوليك هو أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي تلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم  خاصة للمرأة الحامل  إليك  6 أنواع من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وفقا لموقع هيلث


1. البروكلي

تحتوي الوجبة الواحدة من البروكلي على 57.3 ميكروجرام من حمض الفوليك. هذا يلبي 14٪ من القيمة اليومية للفيتامين. بصرف النظر عن هذا ، فإن البروكلي غني أيضًا بفيتامينات A و K الضرورية للحفاظ على صحة الجلد والأسنان. 

كما أنه يلعب دورًا في إنتاج أصباغ في شبكية العين. يحتوي البروكلي على الكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة  كما أن  فيتامين ك يساعد على منع هشاشة العظام والالتهابات .

2.  البذور والمكسرات
 

 البذور مثل بذور الكتان (146 ميكروجرام لكل حصة) وبذور عباد الشمس (104 ميكروغرام لكل حصة) ، أو المكسرات مثل اللوز (48 ميكروجرام لكل حصة) غنية بالفولات. يمكنك ببساطة تناول هذه المواد الخام أو إضافتها إلى سلطتك للحصول على جرعة صحية من حمض الفوليك.

بذور الكتان غنية أيضًا بالمنجنيز والفيتامينات الأخرى ، وكلها تدعم جهاز المناعة والجهاز العصبي والعظام والعديد من العمليات الجسدية الأخرى .

بذور عباد الشمس واللوز غنية أيضًا بفيتامين E الذي يعزز صحة الجلد والعينين .

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3. الهليون
 

حصة واحدة من الهليون تحتوي على حوالي 70 ميكروغرام من حمض الفوليك. يحتوي على 27 سعرًا حراريًا فقط ، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هذه السعرات الحرارية يأتي من السكريات.

يعتبر الهليون أيضًا مصدرًا ممتازًا للحديد والريبوفلافين. ويعد الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو جزء أساسي من خلايا الدم 

4. الكبد
 

 يحتوي كبد البقر (81.2 ميكروغرام لكل وجبة) وكبد الدجاج (165 ميكروغرام لكل وجبة) على كميات جيدة من حمض الفوليك

كما أنها مصادر ممتازة للسيلينيوم ، والذي وجد أنه يمنع أنواعًا مختلفة من السرطان واضطرابات العضلات والقلب  ولكن يجب مراعاة شيء واحد - تناول الكبد باعتدال لأنه يحتوي أيضًا على الدهون المتحولة والكوليسترول.

 

4. الأعشاب


بعض الأعشاب مثل إكليل الجبل والريحان مصادر جيدة لحمض الفوليك. توفر حصة واحدة من إكليل الجبل والريحان 1.6 ميكروغرام و 3.6 ميكروغرام من حمض الفوليك على التوالي.

 

5- الأفوكادو
 

من منا لا يحب الإفراط في تناول الأفوكادو! تقدم حصة واحدة من الفاكهة حوالي 122 ميكروجرام من حمض الفوليك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأفوكادو غني أيضًا بفيتامين C الذي يعرض خصائص حماية القلب لدى المدخنين والأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة أو يعانون من زيادة الوزن  كما أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأفوكادو لها تأثير قوي.

6. فول الصويا
 

يعتبر فول الصويا أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ساوث كارولينا ، يقلل بروتين فول الصويا من تركيزات الكوليسترول السيئ كما أنه يؤثر بشكل إيجابي على توازن العظام والكالسيوم عند النساء بعد سن اليأس.

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