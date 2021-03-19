ماذا يحدث إذا كنت تعاني من نقص حمض الفوليك

فيتامين ب 11
لا يستطيع الجسم تكوين أو تخزين حمض الفوليك ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 11. إذا لم تحصل على ما يكفي منه ، فلن يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر قبل أن تصاب بنقص حمض الفوليك. أظهرت الأبحاث أن 10-25 بالمائة من السكان يعانون من نقص حمض الفوليك.
فوائد حمض الفوليك
نحن بحاجة إلى الفيتامين ليس فقط من أجل نظام مناعة صحي ، ولكن أيضًا لنظامنا العصبي. يشجع حمض الفوليك أيضًا على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقلل من الهوموسيستين (الأحماض الأمينية) في الدم. مع ارتفاع مستوى الهوموسيستين في الدم ، يكون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكبر. أخيرًا ، يحسن فيتامين ب 11 الذاكرة والتركيز ويقلل من التعب.
أعراض
هناك عدة علامات لنقص حمض الفوليك يجب أن يكون الناس على دراية بها. بعض العلامات هي انخفاض الشهية ، وفقر الدم ، وفقدان الوزن ، والتعب ، واضطرابات الأمعاء أو حتى الاكتئاب. إذا تعرفت على هذه الأعراض ، فتأكد من تحديد موعد مع طبيبك. يمكن للطبيب إجراء فحص دم بسيط لتحديد ما إذا كنت تعاني من نقص حمض الفوليك أو إذا كان هناك شيء آخر يحدث.
نصائح
- الماء هو أكبر عدو للفيتامينات الموجودة في الخضار. لا تنقع الخضار المقطعة في الماء أبدًا.
- استخدم أقل قدر ممكن من الماء أو البخار أثناء التحضير. بهذه الطريقة ، ستفقد أقل كمية من الفيتامينات.
- هل تشتري خضروات مقطعة مسبقًا؟ ثم انتبه للتاريخ. أعذب ، كان ذلك أفضل.
- لا تترك كيسًا مفتوحًا من الخضار في الثلاجة لفترة طويلة.
- قم بطهي البطاطس المخبوزة مع إزالة قشرتها. تظهر الأبحاث أن البطاطس المقشرة تحتفظ بالفيتامينات لفترة أطول.
- اصنع صلصة أو صلصة من سائل الطهي. يمكن الاحتفاظ بالفيتامينات المتسربة في الماء بهذه الطريقة.