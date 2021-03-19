ماذا يحدث إذا كنت تعاني من نقص حمض الفوليك





فيتامين ب 11

لا يستطيع الجسم تكوين أو تخزين حمض الفوليك ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 11. إذا لم تحصل على ما يكفي منه ، فلن يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر قبل أن تصاب بنقص حمض الفوليك. أظهرت الأبحاث أن 10-25 بالمائة من السكان يعانون من نقص حمض الفوليك.

فوائد حمض الفوليك