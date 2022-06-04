استشارية نساء وتوليد: حمض الفوليك يقلل تشوه القناة العصبية للجنين

تحتاج المرأة في بداية حملها للحصول على حمض الفوليك، وذلك لما له من أهمية كبيرة للحفاظ على صحة الأم والجنين.

وقالت الدكتور مها النمر، استشارية والأستاذ المشارك نساء وولادة وطب الأجنة والحمل بمستشفى الملك فيصل، أن تأثير ‏حمض الفوليك على الحمل كبير للغاية.

فوائد حمض الفوليك أشد اثناء الحمل

وتابعت النمر، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن حمض الفوليك يقلل من تشوهات القناة العصبية للجنين؛ حيث يجب على المرأة الحامل تناول ٤٠٠ ميكروجم يوميًا في الثلاثة أشهر الأولى.

وأضافت النمر، إلى أن الجرعة العالية من حمض الفوليك، قد يسبب سكر مزمن خلال الحمل، بالإضافة إلى أنه يؤثر على مريضه الصرع التي لديها جنين سابق مصاب بتشوه القناة العصبية.

وأشارت النمر، إلى أن بعض السيدات الحوامل يلجئن إلى تناول حمض الفوليك بصورة مستمرة اعتقادًا منهن أنه بقضي على عدة مشاكل قبل الحمل.

فوائد حمض الفوليك أشد اثناء الحمل

وأوضحت النمر ، أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة حول حمض الفوليك بأنه يساعد على الحمل، ويقلل من تكيس المبايض فضلًا عن أنه يحسن التبويض ويزيد حجم البويضة.

وأكدت النمر، أن حمض الفوليك ليس علاج سحري، ولكن الحصول عليه بكميات محددة من قبل الطبيب يفيد الأم والجنين من خلال تحسين فقر الدم وتقليل تساقط الشعر، ويساعد الجنين على الحد من تشوهات القناه العصبية.