أخبار التكنولوجيا| ترامب يثير الجدل بعد السماح بنشر نظريات المؤامرة على منصته.. ومايكروسوفت توقف غدا الدعم نهائيا لإنترنت إكسبلورر

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كثرت الشائعات في الفترة القليلة الماضية عن اعتزام شركة Apple آبل الأمريكية إطلاق نظارتها للواقع المختلط والمتوقع استخدامها في مشروع ميتافيرس مع بداية العام القادم، إلا أن تقارير جديدة كشفت أن آبل لن تستطيع إطلاق النظارة الموعودة إلا في أواخر عام 2024 .



أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجدل مجددا بعد السماح بمحتوى قائم على نظرية المؤامرة من الظهور على الشبكة الاجتماعية الجديدة Truth Social التى أطلقها مؤخرا، حيث من المعروف أن جميع منصات التواصل الاجتماعي تمنع ظهور مثل هذا النوع من المحتوى.

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft العالمية إلغاء دعم متصفح الويب الأقدم إنترنت إكسبلورر Internet Explorer، حيث ستتخلص من أقدم متصفح للشركة اعتبارًا من غد، الأربعاء 15 يونيو، ويأتي ذلك بعد 27 سنة من وجود المتصفح على ساحة التكنولوجيا.

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة، عن أحدث منتجاتها في عالم الرياضة والصحة Xaioimi Band 7 الشهر الماضي، والذي من المتوقع أن يظهر لأول مرة في المستقبل القريب بجميع أنحاء العالم، كما كشف أحد المسربين اليوم عن أسعار الإسورة الذكية.



تقوم حاليا شركة مايكروسوفت Microsoft بطرح ميزات جديدة خاصة بجودة الصوت بفضل الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تساعد في الارتقاء من جودة صوت المكالمات و سماع المشاركين بعضهم البعض بوضوح في Microsoft Teams.



كشفت تقارير أن عملاقة التكنولوجيا جوجل Google ستسمح ببث إعلانات للمنافسين عبر تطبيق يوتيوب YouTube التابع لها، حيث تطلب الشركة حاليًا من المعلنين استخدام "مدير إعلانات جوجل" لوضع إعلانات على يوتيوب ، الأمر الذي لفت انتباه مسؤولي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.