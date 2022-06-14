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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات إسورة شاومى الذكية Xaiomi Band 7

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات أسورة شاومى الذكية Xaiomi Band 7

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة، عن أحدث منتجاتها في عالم الرياضة والصحة Xaioimi Band 7 الشهر الماضي، والذي من المتوقع أن يظهر لأول مرة في المستقبل القريب بجميع أنحاء العالم، كما كشف أحد المسربين اليوم عن أسعار الإسورة الذكية.

وفقا لموقع Gsmarena التقني، أفادت الشائعات بأنه من المتوقع أن يصل سعر الإسورة الذكية من شاومي Xiaiomi Band 7 من 50 إلى 60 يورو (أي حوالي من 980  إلى 1180 جنيها مصريا).

جدير بالذكر أنه إذا تم بيع الإسورة الذكية بنفس السعر، فهو نفس سعر الإسورة الجديدة من هواوي Huawei Band 7.

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ويمثل ذلك ارتفاعًا شديدا في أسعار الأساور الذكية بشاومي، بالإشارة إلى الإصدار الحالي من Xiaoimi  Band 6 التي تم إطلاقها العام الماضي بسعر 45.99 يورو (أي حوالي 900 جنيه مصري).

وكشفت تسريبات سابقة بعض المواصفات الأساسية التي ستأتي بها Xiaomi band 7، حيث سيحتوي على شاشة أكبر بكثير مقارنة بـ Xiaomi band 6 حيث تبلغ شاشة Band 7 قياس 1.62 بوصة من نوع AMOLED، وبذلك تعد أكبر بنسبة 25٪ تقريبًا عن Band 6 الذي يبلغ قياسها 1.56 بوصة.

وأدى حجم الشاشة الكبيرة إلى إجراء بعض التغييرات على واجهة المستخدم الخاصة بشاومي  UI، ومن المرجح أن تعمل الشاشة الأكبر حجمًا على تحسين الجودة تحديدًا إمكانية قراءة النص بشكل أوضح على الشاشة.

وسيتم طرح Mi Band 7 للبيع في منشأ الشركة في الصين بشكل مبدئي، ويليه إطلاق عالمي أوسع ليشمل باقي دول العالم.

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