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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف اعتزام شاومي إطلاق هواتف Xiaomi 13 بأفضل معالج على الإطلاق

تسريبات تكشف إعتزام
تسريبات تكشف إعتزام شاومي إطلاق هواتف Xiaomi 13 بأفضل معالج

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية ستصدر مجموعة هواتفها الرئيسية من الفئة الرائدة Xiaomi 13 بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثاني والذى سيكون أفضل معالج للهواتف الذكية على الإطلاق.

 

وبحسب موقع NextPit فإن هواتف شاومي القادمة Xiaomi 13 ستكون أول هواتف ذكية يتم إطلاقها بمعالج شركة كوالكوم Snapdragon 8 من الجيل الثاني حيث يتميز المعالج بتصميم جديد مع تقنية 4 نانومتر أكثر كفاءة.

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وسيقدم المعالج الجديد أداء أفضل بنسبة يصل إلى 30٪ ، مع تخطيط ونواة جديدة لوحدة المعالجة المركزية، و نوى Cortex أكثر قوة، مما سيمنح الهواتف التى ستعمل به أداء قوى للغاية مقترنا بسرعة كبيرة، وتوفير للطاقة.

 

وستأتى هواتف هواتف شاومي القادمة Xiaomi 13 مع تقنية  E5 LTPO2 ، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية ، وشهادة IP68 ضد الماء والغبار، وكاميرات محسنة للغاية مع مستشعرات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي .

 

وستحصل هواتف شاومي القادمة Xiaomi 13 على بطارية كبيرة حوالي 5000 مللى أمبير مع دعم الشحن السريع بقدوة 120 أو 150 واط حيث ستكون الهواتف قادرة على الشحن في غضون دقائق قليلة ، كما ستحصل على أحدث نظام تشغيلي من جوجل أندرويد 13 . 
 

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