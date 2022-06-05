شاومي تستعد لإطلاق هاتف POCO C40 ببطارية 6000 مللى أمبير وسعر رخيص

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الرخيصة Poco، والذى سيتم إصداره تحت اسم POCO C40 في 16 يونيو القادم، وسيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المميزة منها بطارية عملاقة مع سعر رخيص .

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي القادم POCO C40 حصل على شهادة NBTC وتم رصده تحت رقم الطراز 220333QPG ، حيث من المحتمل أن يكون شبيها لمواصفات هاتف Redmi 10C الذى تم إطلاقه منذ فترة.

ويأتى هاتف شاومي القادم POCO C40 بشاشة من نوع LCD ، وبقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض+ HD، ودعم معدل تحديث قياسي يبلغ 90 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ثقب في أعلى الشاشة على هيئة قطرة ماء للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف شاومي القادم POCO C40 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بمستشعر IMX686 من سوني بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف شاومي القادم POCO C40 على بطارية بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ونظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13.

وسيعمل هاتف شاومي القادم POCO C40 بمعالج من نوع Snapdragon 870 المتميز من شركة كوالكوم ، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 و8 جيجا بايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.