بعد نجاح سلسلة هواتف العلامة التجارية الرائدة ريدمي Redmi K50 التي أطلقتها شاومي في وقت سابق من هذا العام، وتتكون من الإصدار الأصلي لهاتف Redmi K50 وهاتف Redmi K50G وهاتف Redmi K50 Pro، تستعد الشركة الصينية حاليا لإضافة هاتف آخر إلى تشكيلة هواتف الألعاب المميزة، حيث أشار تقرير حديث إلى تطوير إصدار جديد يسمى Redmi K50 Ultra.

وبحسب ما ذكره موقع Gizmochina التقني، انتشرت تسريبات توضح أهم الخصائص التي تأتي بها شاشة ومعالج الهاتف الجديد من شاومي Redmi K50 Ultra حيث سيعمل بمعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 بتقنية 4 نانومتر.

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة لأحدث هواتف شاومي Redmi K50 Ultra

وكما كشف تقرير جديد على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، صادر من محطة التسريبات الموثوق بها Digital Chat Station، عن أن الهاتف الذكي القادم من شاومي Redmi K50 Ultra سيحتوي على شاشة من نوع OLED بدقة Full HD +، ستدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة لأحدث هواتف شاومي Redmi K50 Ultra

وسيأتي هاتف شاومي Redmi K50 Ultra، بشاشة مسطحة مع حواف ضيقة تدور حولها، وستحتوي الشاشة على ثقب واحد Punch hole مخصص للكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو في أعلى منتصف الشاشة.

وكما أشارت التسريبات إلى أن شاومي ستزود هاتف Redmi K50 Ultra بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، و من المحتمل أن تضم مستشعرا أفضل من مستشعر سامسونج ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل الموجود في هاتف إصدار الشركة السابق Redmi K50 Pro.

وسيعمل هاتف شاومي المرتقب Redmi K50 Ultra، ببطارية قوية تبلغ سعتها 4800 أو 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.